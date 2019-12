Inšpekcija petletnega Rona vrnila lastnikom, ki so ga zanemarjali

"Ron je bil privezan na verigi med kramo za nek star avtomobil. Na inšpektoratu so v zagovor rekli, da je spal v hiši in da ni bil ves čas na verigi in da ga imajo lastniki res radi,"razlaga Luka Vrbančič , vodja prostovoljcev v zavetišču Brežice.

Ron je pristal v zavetišču po odločbi o začasnem odvzemu, pogoj za vrnitev k lastnikom pa je bil, da mu postavijo boks in ograjo. Ta rok so dvakrat zamudili, v zavetišču ga niso nikoli obiskali, a jim je inšpekcija psa kljub temu vrnila.

"Ron si je skopal luknjo, da je imel sploh kakšno zavetje. V glavnem, živel je zelo bedno pasje življenje," nam je zaupal Vrbančič in dodal, da pes ni bil podhranjen, bil pa je očitno nesocializiran in resnično nevaren za ljudi. "V evidenci ima dva ugriza in baje še nekaj neprijavljenih. Zelo agresiven je bil do vsakega neznanega človeka," pove Vrbančič, ki je z Ronom, potem ko so ga pripeljali k njim v zavetišče, začel z njim učenje osnov, ki jih Ron ni poznal.

Inšpektorji v zavetišču niso preverili, kakšen napredek je dosegel Ron

"Da mi je zaupal in da sem ga prvič peljal na sprehod sem porabil 18 dni. Z Ronom sva v enem mesecu naredila izjemen napredek, postala prava prijatelja. Postal je uravnovešen, socializiran in vesel kuža, o agresiji pa ni več duha in sluha."

Vrbančič dodaja, da je Ron hitro napredoval, tako da sta se že sprehajala med ljudmi in drugimi psi brez nagobčnika. Po njegovih besedah se inšpektorji med postopkom o Ronovem napredku niso pozanimali in so ga z odločbo poslali nazaj.