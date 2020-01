Psa pripeljal na silvestrovanje, ga privezal k ograji in odšel

Fotografijo so objavili v Facebook skupini društva Srce za bulle. Zaenkrat neznani moški, po komentarjih sodeč naj bi šlo za starejšega gospoda, je okrog 21. ure s psom Čarlijem prišel na trg Leona Štuklja v Mariboru in prosil ljudi, ki so se nahajali v bližini, naj popazijo na njegovega psa. Odšel naj bi na stranišče, vendar se ni vrnil, Čarli pa je ostal privezan k ograji pred Novo KBM.

O zapuščenem psu so obvestili tudi dežurno zavetišče, a je žival vseeno ostala na trgu praktično do jutra, ko mu je nekdo vendarle prerezal povodec in ga spustil. Kljub temu, da ga po mestu išče več ljudi, Čarlija niso našli. Kot pravijo očividci, naj bi ga pred nekaj urami videli teči v smeri Drave.

Dogodek še toliko bolje bode v oči, ker je pes ostal privezan v času praznovanja novega leta, ko so na prostem močno pokale petarde in ognjemeti. Živali so namreč v tem obdobju še posebej občutljive na detonacije.