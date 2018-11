'Psi čuvaji' leta 2018 tudi novinarjih naših Dejstev

Novinarske nagrade DNS, ki povezuje skoraj 1000 članov, so edine nagrade s področja novinarstva v Sloveniji, ki jih podeljuje novinarska skupnost.

Tudi letos je imela porota težko delo, saj je izbirala med mnogimi kakovostnimi predlogi v vseh kategorijah. "Številni predlogi za nagrade utrjujejo spodbudno prepričanje, da je v slovenskem medijskem prostoru veliko odličnih novinarjev in projektov. Vrsta novinarjev svoje delo opravlja odgovorno, profesionalno in verodostojno, zato kljub kritičnim razmeram v medijih ponujajo razlog za optimizem," so zapisali v društvu.

Izstopajoč novinarski dosežek naša Dejstva

Da so lažne novice postale resna grožnja ne zgolj za novinarstvo, ampak tudi za demokracijo, je dejstvo. Kot odziv nanj je ekipa projekta Dejstva v mesecu in pol pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami pripravila več kot 80 novinarskih člankov, v sodelovanju s Pravno in Ekonomsko fakulteto analizirali televizijska soočenja in odgovore kandidatov, preverili so številne predvolilne izjave in obljube, raziskali zgodbe, ki so kot predmet političnih obračunavanj do tedaj ostale neraziskane.

Razčistili so zgodbo o tako imenovani ukradeni vili SD, analitično dokazali, da rast pokojnin v času SDS-ove vlade ni bila tako visoka. V seriji člankov so dokazovali, da ne držijo laži in manipulacije o migrantih. Smiselno so analizirali ključna področja programov strank in uresničitev, ali prazno obljubo ponazorili s semaforjem. So slaba vest slovenskih političnih propagandistov in kreatorjev lažnih novic. Čuvaja za izstopajoč novinarski dosežek so prejeli Alenka Marovt, Miha Plementaš in Špela Bezjak - za projekt Dejstva.