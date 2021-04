Psi iz 11 zavetišč na enem mestu

Vse pogosteje je namreč naletel na situacijo, ko so ga znanci osebno ali prek socialnih omrežij spraševali, kje in kako začeti z iskanjem novega štirinožnega prijatelja. "Pogosto so se med odgovori hitro znašle spletne strani zavetišč. Da bi iskanje kar se da poenostavil in olajšal, sem razvil idejo o spletni strani, kjer bi bili zbrani vsi psi, ki so trenutno nastanjeni v slovenskih zavetiščih," je pojasnil.

A tega niti malo ne obžaluje. "Ni mi žal niti minute, saj je to projekt za dušo. Če je vsaj kak ljubljenček našel nov dom s pomočjo portala, vem, da sta bila ves vloženi čas in trud bogato poplačana," je poudaril z nasmeškom.

Projekt mu je bilo lažje izpeljati tudi zato, ker je spletni razvijalec. Kar nekaj časa se je ukvarjal z razvojem spletnih strani in trgovin, zadnjih nekaj let pa je prevzel položaj vodje razvijalske ekipe v eni od vodilnih slovenskih spletnih agencij. "Vsekakor sem nabral kar nekaj izkušenj in znanj, ki so bila ključna za uspešno izvedbo in zagon projekta. Portal je zaživel kot mešanica tega znanja in same skrbi za psičke v zavetiščih," je dejal.

In kaj vse najdemo na portalu? Glavni del je seznam psov, nastanjenih v slovenskih zavetiščih, in iskalnik med njimi. Podatki o psih iz 11 zavetišč se avtomatsko osvežujejo na vsaki dve uri. "Tako zagotavljam, da so vedno kar se da aktualni in da so psi, ki so objavljeni na spletni strani, skoraj sigurno še vedno na voljo. Seveda je to odvisno tudi od ažurnosti podatkov na spletnih straneh zavetišč, ki so še vedno edini vir podatkov za mojo spletno stran. Tedensko objavljam tudi seznam nazadnje dodanih psov," je pojasnil Svoljšak.

Portal dopolnjujejo dodatne izobraževalne vsebine, na primer splošni opis postopka posvojitve, ki jih bo avtor v prihodnje še dopolnjeval. "Tudi objave na socialnih omrežjih naletijo na lep odziv," je izpostavil.

Zavetišča zaradi novega portala nimajo dodatnega dela

Eden od usmeritev Svoljška pri izdelavi portala je bila, da od zavetišč ne bi zahteval nobenega dodatnega dela in jih s tem dodatno obremenjeval. Torej, zavetišča na svojih spletnih straneh objavljajo na enak način kot prej. "Do njih sem tako prvič pristopil šele s prvo delujočo verzijo svoje spletne strani, ki je bila nekoliko bolj osnovna kot trenutno aktivna verzija. Prosil sem jih za povratne informacije in seveda dovoljenje za objavo njihovih psov. Prvi odzivi nekaterih zavetišč so bili neverjetno hitri in vzpodbudni, kar je projektu dalo nekaj dodatnega zagona, da je bil zaključen še hitreje, kot bi bil sicer," je razložil sogovornik.