Psi, ki rešujejo življenja, psi, ki pomagajo ...

Obstajajo prav posebni psi, s posebnim posebnim poslanstvom. Psi, ki rešujejo ljudi, jih iščejo pod ruševinami ali snežnim plazom, pa psi, ki opravljajo pomembne in včasih tudi zelo nevarne naloge, za katere so šolani. Psi, ki so izšolani za iskanje prepovedanih drog, orožja, eksploziva, nabojev, trupel, krvi in semenske tekočine, celo izvorov požarov ... Med nami so tudi psi, ki pomagajo otrokom pri učenju in različnih težavah, ki jih imajo otroci.

Pa psi, ki obiskujejo starejše in bolne. Kako veliko lahko pri terapiji otrok z različnimi težavami prispevajo takšni psi, kako veliko lahko prispevajo h kakovosti življenja starostnikov, bolnikov in tudi umirajočih ... bomo opozorili nocoj v rubriki 24ur Fokus. Miha Srebrnjak je slep od svojega 13. leta. Zadnja štiri leta je njegov spremljevalec pes Dante. Pot iz Novega mesta v Ljubljano - nedavno je zaradi službe na tej relaciji potoval celo večkrat tedensko - zanj z Dantejem ni težava. "Ko ima oprsnico gor, to je ta oznaka 'pes vodnik', to pomeni, da je v službi. Takrat se ga ne boža. Ko oprsnice nima, je pes domač, se ga smatra kot vsakega drugega psa, je naš družinski član."Psa, ki spremlja slepe, začnejo za to šolati pri enem letu starosti, šolanje traja približno leto dni. Nocoj v rubriki 24ur Fokus na POP TV o življenju, šolanju in delu psov s poslanstvom. Kakšno pomoč na nudijo in o tem, zakaj bi takšno pomoč moral dobiti prav vsak, ki jo potrebuje.