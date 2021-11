Policiji se je pridružilo deset pasjih mladičkov

Leta 2014 so na policiji po večletnem premoru znova začeli sami vzrejati pse. Od takrat se jim je v psarni skotilo 115 mladičev pasme nemški ovčar in nemški kratkodlaki ptičar.

Tokrat so prvič vzredili šest samčkov in štiri samičke pasme belgijski ovčar. Psica Mandy je skotila Raffa, Ramba, Rana, Ramosa, Rockyja, Ricka ter Riko, Rondo, Reo in Renno.