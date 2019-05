"Psi, ki večino svojega življenja preživijo na nekaj metrih omejene površine, priklenjeni na verigo, niso slika iz preteklosti, takšne prizore vidimo vsak dan, saj precejšen odstotek psov v Sloveniji še vedno živi priklenjenih na verige, 24 ur na dan," opozarjajo predstavniki društva AniMa. Na ministrstvu odgovarjajo, da se problematike zavedajo, a je ta le vrh ledene gore.

Predstavniki Društva za dobrobit živali AniMa (Animals Matter) so v le dveh mesecih zbrali skoraj 12.000 podpisov peticije proti privezovanju psov in jih v začetku aprila predali ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandri Pivec. Podpisniki zahtevajo ukinitev pasjih verig. "Psi, ki večino svojega življenja preživijo na nekaj metrih omejene površine, priklenjeni na verigo, niso slika iz preteklosti, takšne prizore vidimo vsak dan, saj precejšen odstotek psov v Sloveniji še vedno živi priklenjenih na verige, 24 ur na dan. Že nekaj časa vemo, da je dolgotrajno privezovanje na verigo za psa zelo nevarno, saj lahko povzroči hude spremembe v obnašanju in v fizičnem razvoju. Veriga je fizično in psihično mučenje psa!" opozarjajo v društvu AniMa.

Slovenija po številu psov sodi v evropski vrh, psa naj bi imelo vsako tretje gospodinjstvo. FOTO: Dreamstime

'Ni bolj krutega kaznovanja teh družabnih živali' Vsi psi, ki danes živijo v Sloveniji, so udomačene živali in so odvisne od človeške oskrbe. Psi so po naravi družabna bitja, ki se razvijajo v interakciji z ljudmi in drugimi živalmi. Pes sprejme človeško družino kot svojo čredo. Prisilna ločitev od črede je psihično mučenje, saj pes razume ločitev kot stalno izključitev in kaznovanje, pojasnjujejo na svoji spletni strani. Psi na verigah so pogosto prikrajšani za ustrezno hrano, vodo in veterinarsko oskrbo, njihove čustvene potrebe pa se popolnoma zanemarjene. Večina psov na verigah nima urejenega ustreznega zavetišča. Mnogo psov, ki živijo priklenjeni na verige, zamrzne v zimskih dneh ali umre zaradi vročinskega udara oz. srčnega zastoja v poletnih mesecih. Psi, ki živijo priklenjeni na verigah, so popolnoma ranljivi za druge živali in krute ljudi, saj se ne morejo umakniti. Številni priklenjeni psi pa so ukradeni, ustreljeni, zabodeni, mučeni ali zastrupljeni s strani krutih mimoidočih ali sosedov, ki jih je motilo njihovo lajanje. Ni bolj krutega kaznovanja teh družabnih živali, kot je priklenitev na verigo.

Vsako leto je pri nas zavrženih okrog 8.000 hišnih živali. Društva za dobrobit živali in zavetišča se trudimo z neumornim prostovoljnim delom zoperstavljati temu plazu. Vsakodnevno prestrezamo in začasno poskrbimo za zapuščence ter iščemo nove stalne domove zanje. Obenem smo zasuti s prijavami zanemarjanja in trpinčenja psov in mačk. —društvo AniMa

Poleg tega psi, priklenjeni na verigo, omejeni na istem mestu ure, dneve, mesece in leta, utrpijo ogromno psihičnih motenj. Drugače prijazni in pokorni psi, ki so stalno privezani, postanejo nevrotični, nesrečni, vznemirjeni in pogosto agresivni. Zaradi življenja na verigi se pri psih pojavijo apatičnost ter druge nenadzorovane oblike vedenja (vrtenje v krogu, lovljenje svojega repa, nervozna hoja gor in dol kolikor dopušča dolžina verige, neprekinjeno lajanje in zavijanje, itd). Vsak pes nujno potrebuje družbo ljudi, drugih psov in predvsem veliko gibanja. Ko psu omejimo njegov teritorij, se lahko kmalu pojavi povečana agresivnost. V mnogih primerih imajo psi, priklenjeni na verige, poškodbe vratu in hrbtenice, ki jih povzroči nenehno stiskanja in drgnjenje preozkih ovratnic in prekratke verige, še dodajajo v društvu AniMa. "Psi se pogosto zapletejo v verige in ne morejo do hrane, vode in zatočišča. Glede na krute življenjske razmere, ki so jim psi na verigah izpostavljeni, ni presenetljivo, da pogosto postanejo agresivni, napadajo otroke ali druge ljudi, ki se jim približajo. Najbolj nepredvidljivi so psi, ki živijo privezani na verigo in prostosti skoraj ne poznajo. Pes postane napadalen, oddaljuje se tudi od duševnega ravnovesja, ki mu lahko nudi le sožitje s človekom. Pes iz ograjenega dvorišča, kjer se lahko prosto giblje, se obnaša čisto drugače. Njegovo obnašanje je veliko bolj predvidljivo." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERI: … Dve leti star pasji mešanček, privezan na 1,5 metra verige, enkrat na teden dobi svežo vodo in ostanke človekove hrane, nikoli na sprehodu, nikoli v stiku z drugimi psi in ljudmi, čuva vikend svojemu lastniku, brez ustreznega zavetja.



… Mešanec v tako majhnem pesjaku, da dobesedno hodi po stenah, nima kje spati razen v lastnih iztrebkih, človeka vidi enkrat na dan, ko mu vržejo krompirjeve olupke.



… Kratkodlaki pasji starček na verigi, komaj se premika od bolečin, leži na betonu, v vseh vremenskih razmerah, brez veterinarske oskrbe.



… Samojed v pesjaku, dovolj velikem za jazbečarja, požrt od bolh, za vodo odvisen od dobre volje redkih mimoidočih, zmeraj sam.



… Mačke, prepuščene same sebi, sestradane, pohabljene, povožene, nenehno breje, mačji mladiči v kartonastih škatlah in plastičnih vrečkah, odvrženi za ograje, na ceste, v potoke.



… Avstralske papige Rosele v okrogli, premajhni kletki, brez ustrezne prehrane in gibanja, sredi zime na mrazu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kaj pravi naša zakonodaja? Kljub temu, da je privezovanje psa na verigo nevarno in psu škodljivo, slovenska zakonodaja to dovoljuje. Dolžino, težo in obliko verige (tako kot druge dolžnosti skrbnika pri urejanju primernih bivanjskih pogojev) določa Pravilnik o zaščiti hišnih živali, ki določa le minimalne pogoje. V Sloveniji je prepovedano le privezovanje mladičkov do šestih mesecev starosti in brejih psic, v ostalih primerih so verige še vedno dovoljene. Če je pes privezan, mora biti dolžina priveza enaka najmanj trikratni dolžini psa, vendar ne krajša od treh metrov. Pes prav tako ne sme biti privezan z zatezno, bodečo ali pretesno ovratnico – teža priveza ne sme presegati ene dvanajstine teže psa. V mnogih zahodnoevropskih državah je privezovanje psov na verige – tako v zaprtih prostorih kot na prostem – prepovedano z zakonom. Tudi Malta in Madžarska sta to že prepovedali. Verige pa so še vedno v navadi v vzhodni in južni Evropi, kjer psi služijo le kot opozorilo, da se nekdo približuje kmetiji ali hiši. "Bolj, kot se približujemo ruralnemu okolju, bolj so 'lastniki' še vedno prepričani, da je pes za na verigo, da ne potrebuje veterinarja in da se ga, če zboli, ustreli in zamenja z drugim."

V Sloveniji je prepovedano le privezovanje mladičkov do šestih mesecev starosti in brejih psic, v ostalih primerih so verige še vedno dovoljene. FOTO: Dreamstime