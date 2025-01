'Z obdavčitvijo bi psi spet postali obravnavani kot lastnina'

Z določenimi predlaganimi ukrepi v noveli zakona se sicer strinjajo in jih podpirajo, saj predstavljajo pomemben korak k izboljšanju položaja živali v Sloveniji. Pozdravljajo predvsem predlog prepovedi posedovanja živali za osebe, ki so storile hujše kršitve na področju dobrobiti živali. "To je korak v pravo smer in menimo, da je že skrajni čas, da se tak ukrep uvede. S tem bomo živali zaščitili pred neodgovornimi posamezniki in ustvarili boljše pogoje za njihovo varnost in dobrobit," so povedali.

Zavedamo se, da gre za t. i. osnutek spremembe zakona, ki je še predviden za javno razpravo, a kljub temu menimo, da je določene pomisleke in vprašanja smiselno nasloviti že v tej fazi, so sporočili iz Zavoda Raziskovalni inštitut PES.

Ne strinjajo pa se z obdavčitvijo psov oz. s t. i. prispevkom za oskrbo zapuščenih živali. "Menimo, da to pošilja napačno sporočilo, saj na ta način psi postanejo obravnavani kot lastnina, ne pa kot človekov najboljši prijatelj in zvesti sopotnik. Obdavčitev (oziroma obvezni prispevek) bi padla na ramena predvsem odgovornih lastnikov psov, ki svoje pse registrirajo in zanje skrbijo (problematika zavetišč pa niso samo psi!)."

Reševanje problematike zavetišč po njihovem mnenju zahteva drugačen, bolj sistematičen pristop, saj uvedba novega davka oz. prispevka ne odpravlja temeljnih vzrokov te problematike.

"Ključnega pomena je vzgoja otrok, ki bodo odrasli v odgovorne lastnike vseh živali, ter osveščanje odraslih o pomembnosti ustrezne skrbi za svoje živali. Z dolgoročnim vlaganjem v izobraževanje in osveščanje bomo zmanjšali število zapuščenih živali in obremenitev zavetišč. Verjamemo, da je skrb za živali odgovornost celotne družbe, ne le posameznikov. Zato pozivamo k premisleku o boljših rešitvah, ki bodo koristile živalim, lastnikom in celotni skupnosti," so še dodali.

'Ugrizniti bo treba v kislo jabolko tihotapljenja psov'

Da bo breme plačevanja prispevka padlo na odgovorne lastnike, opozarja tudi Alenka Klemenčič iz pasje šole Bajka. "Zakaj bom morala jaz kot odgovoren lastnik, ki imam že celo življenje pse, plačevati prispevek za neodgovorne ljudi, ki jim je vseeno in za katere je dejstvo, da je vseeno tudi državi in posledično občinam?" se sprašuje.

Kritična je do zavetišč, katerih delo sicer spoštuje, a je prepričana, da so, ker dobijo plačilo le za prvih 30 dni, "sklenila posel, ki je poslovni samomor", zdaj pa bodo njihovo delo plačevali skrbni lastniki psov. "Poslanstvo zavetišč je, da poskrbijo za izgubljene pse, jih oskrbijo, če je treba, ter nahranijo in v čim krajšem času vrnejo lastniku. In to je čisto lepo ekonomsko vzdržno in zato bi morali imeti zavetišča. Če bi seveda živeli v državi, kjer sta kultura ljudi in interes države dovolj visoka, da poskrbijo za svoje živali."

Poleg tega, še dodaja, ima oskrbnik v zavetišču premalo časa, da bi se zares posvetil živali. "Če pogledaš, koliko je psov v zavetiščih in to deliš z dvema osebama, ti da matematika zelo malo časa na psa. Je življenje to, da ima vsak dan svežo vodo in hrano, streho nad glavo in 20 minut fizičnega stika s človekom, kar pomeni sprehod? Če je to življenje, potem jaz zanj ne bom plačevala."

Prepričana je, da se država reševanja problema loteva na napačni strani. Ugrizniti bo treba v kislo jabolko tihotapljenja psov in ustaviti posle, kjer se na njihov račun obrača veliko denarja. Zaradi teh psov imamo polna zavetišča, je jasna. "Če se naredi dobra statistika zavetišč in če se pregleda, koliko naših psov je čipiranih in se jih vrne lastnikom, bomo videli, koliko res potrebujemo boksov na občino. Zakaj pridejo v zavetišče nečipirani psi? Zakaj imamo toliko čudnih psov, ki se specifično obnašajo, ki so si vizualno zelo podobni, ki se najdejo na skorajda istih lokacijah? Vemo, od kod prihajajo, vemo, kaj se dogaja z njimi. Namesto da bi se udarilo po žepu vestne lastnike psov, dajmo raje udariti vse, ki podpirajo tako vedenje. Samo odprite strani, na katerih se prodajajo psi brez papirjev in njim nabijmo dajatev. Da ne govorim o vseh zaseženih psih – zaračunajte oskrbo državi tako, kot se begunce vrača nazaj v države."