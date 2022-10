Psi naj bi že dve leti živeli v podrtiji, lastnika že večkrat prijavili

"Vas Koše pri Prestanku in tudi v Postojni, odgovoren za to malomarnost pa domačin, ki ga vsi poznajo in se ga tudi bojijo. Ubogi psi so tako že dve leti zaprti v podrtiji hiše v vasi Koče, prepuščeni sami sebi, nenadzorovano se razmnožujejo, ko so izpuščeni pa napadajo mimoidoče." S temi besedami je bralec opisal domnevno mučenje in zanemarjanje živali, zraven pa pripel fotografije kosmatincev. O navedbah smo povprašali tudi Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Policijsko upravo Koper.

Na UVHVVR so 24. oktobra res prijeli prijavo, da so v vasi Koče zaprti psi. Kot so nam potrdili, je bila stranka v preteklosti obravnavana že večkrat, na podlagi zadnje prejete prijave pa sicer uradni nadzor še ni bil opravljen. Potekajo pa postopki predhodno prejetih prijav.