26. avgust je namenjen našim najboljšim – štirinožnim prijateljem. Že stoletja nam delajo družbo, nas tolažijo in rešujejo. Na tisoče pa jih medtem še vedno čaka na topel in ljubeč dom. Samo v ljubljanskem zavetišču Gmajnice na nove lastnike ta trenutek čaka 35 kužkov, pa tudi 200 muck in celo štiri želve. Med psički je tudi Tenk, ki ima posebno zanimivo življenjsko zgodbo.