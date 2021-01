Psihiatrinja: porast hospitaliziranih po poskusu samomora med srednješolci

Tesnoba, depresija in celo poskusi samomora. To so posledice, ki jih na otrocih in mladostnikih pušča epidemija. Dr. Marija Anderluh, predstojnica Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani, ob tem opozarja, da je bilo v času epidemije zaradi poskusa samomora hospitaliziranih 30 odstotkov več srednješolcev kot sicer v primerljivem obdobju.

Na hude duševne stiske mladostnikov med epidemijo je dr. Marija Anderluh opozorila predsednika države Boruta Pahorjana pogovoru v predsedniški palači. Otroška in mladostniška psihiatrinja je izpostavila, da bi morala družba bolj ceniti prispevek mladih k premagovanju zdravstvene krize. Pahor se je strinjal z njo, saj otroci in mladi v tem času tudi veliko žrtvujejo, ker se morajo skoraj v celoti odreči svojemu običajnemu načinu življenja, kar pa privede do številnih stisk in tesnobe.

Predsednik je ob tem poudaril, da se vsem otrokom in mladim zahvaljuje, ker z razumevanjem sprejemajo spremembe in se jim tudi prilagajajo. Pridružuje se njihovim željam in upa, da se bodo lahko kmalu vrnili v šole, k svojim običajnim prostočasnim dejavnostim ter druženju.

Dr. Anderluh je tudi ena od podpisnikov poziva k zaščiti otrok in mladostnikov, ki odločevalce pozivajo k čimprejšnji vključitvi otrok, mladostnikov in študentov v učne procese 'v živo', pa tudi tudi k izboljšanju dostopnosti strokovne pomoči na področju duševnega zdravja za mladostnike in nudenju dodatne podpore učiteljem za naslavljanje novonastalih čustvenih, socialnih in učnih potreb otrok.

Strokovnjaki opozarjajo, da so ukrepi, sprejeti v času epidemije, prizadeli šolanje otrok in mladostnikov ter ogrožajo njihove primarne razvojne potrebe po druženju ter njihov socialni razvoj in duševno zdravje. Zato sta se z dr. Anderluh tudi strinjala, da se morajo pristojni šolski, zdravstveni in socialno-varstveni resorji dobro pripraviti na odpiranje šol, saj bo šele takrat mogoče dovolj dobro oceniti in ukrepati glede problemov duševnega zdravja mladih. Pred dvema letoma sprejeti Nacionalni program duševnega zdravja je primerna podlaga za ukrepanje tudi v teh izrednih razmerah, je izpostavila psihiatrinja. Pahorja je še pozvala, naj pri pristojnih odločevalcih ukrepa, da se bodo ustrezno pripravili na psihosocialno pomoč mladim, ki bo po odprtju šol neizogibno potrebna. Da so se otroci in mladostniki med epidemijo znašli v hudih duševnih stiskah in da so se duševne bolezni še poslabšale, so opozarjali že na Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Njihov TOM telefon je zabeležil nekaj hudih izpovedi: "V družini imamo velike težave, oče je alkoholik. Večino dneva mislim, kako bi vse skupaj končal." "Vsako noč me je strah, kaj bo naslednji dan. Zato sem po cele noči budna." "Samopoškodujem se samo po stegnih, enkrat sem se po zapestju, a zdaj zaradi tega nosim dolge rokave."

Kot smo že poročali, so strokovnjaki vseskozi opozarjali, da se stiske otrok samo poglabljajo, težavo pa vidijo v tem, da "družine ne iščejo pomoči ",kar je zelo zaskrbljujoče. Tak trend dolgoročno za zdravje vseh nikakor ni ugoden.

Za pomoč v stiski lahko pokličete: Zaupni telefon Samarijan Telefon: 116 123 (24 ur na dan, brezplačno, anonimno)

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja Telefon: 080 11 55 (ob delavnikih med 12. in 22. uro, vsak dan od 18. do 22. ure, brezplačno)

Klic v duševni stiski Telefon: (01) 520 99 00 (med 19. in 7. uro)

Ženska svetovalnica – krizni center Telefon: 031 233 211 (24 ur) Telefon za psihološko podporo ob epidemiji covida-19 Telefon: 080 51 00 (24 ur, vsak dan)