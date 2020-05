Psiholog: Abramova izpoved ljubezni nova manipulacija, šov, iskanje pozornosti

Da je Sebastien Abramov Juliji Adlešičv sodni dvorani izpovedal ljubezen in ji sporočil, da se bo z njo poročil, psihologa Andreja Perka ne preseneča. "Če predpostavljamo, da gre pri Abramovu za neko osebnostno strukturo, ki je mejna oz. patološka, gre to v kontekst neke manipulacije. Današnji psihopati oz. motene osebnosti so ponavadi zelo inteligentni, manipulativni, šarmantni, nimajo razvitega moralnega čuta, občutka krivde in sramu. Z ljudmi okrog sebe manipulirajo," je povedal v oddaji 24UR ZVEČER.

Zdaj, ko je Julija v hišnem priporu pri starših, se - če je labilna oseba – po njegovih besedah lahko zgodi to, da pade pod vpliv svojih staršev. "Potem on izgubi vpliv nanjo in to bo problem. Če pa jo poroči in če je zavezana nanj, je ta možnost, da preide na stran staršev, toliko manjša. O tem lahko samo špekuliramo. Morda je to res iskrena želja obeh, a močno dvomim, da je to kar naenkrat postala takšna ljubezen," je še dejal strokovnjak. Po njegovih besedah je šlo bolj za predstavo, igro, šokiranje javnosti in iskanje pozornosti, morda tudi poskus vplivanja na sodnico in širšo javnost.