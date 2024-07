Ministrica pod plazom kritik, psihologi jo pozivajo k umiku kampanje

"Popoldne brcamo Žigo - žogo. Pošlji gole fotke - fotke golov." To so sporočila, s katerimi so v ekipi Emilije Stojmenove Duh želeli nagovoriti mlade in jim predati sporočila o občutljivi temi medvrstniškega nasilja. Plakate s takšno vsebino so razdelili po vrtcih in šolah.

Zapisali so še, da sporočil kot so "izgledaš debel - the best, pa kakšen kmet - met", mlajši osnovnošolci lahko ne presojajo kritično in ne razmišljajo o neustreznosti poudarjenih sporočil. Poleg tega želijo mlade doseči z zelo nazornimi podobami, kar so podpisniki najbolj problematizirali. Zapisali so namreč, da študije kažejo, da nakazovanje na samomor ali umor povečuje možnost posnemanja. "Predvsem se je treba izogibati slikovnemu materialu," so izpostavili.

Ker so ocenili, da bi morali do ranljivih skupin pristopiti bolj jasno in s podpiranjem pozitivne samopodobe, pa so pozvali še, naj plakate takoj umaknejo.

Ministrica pred kamero ni želela, so pa spisali usklajen odziv s podpisniki kritike, in sicer da so se razhajali predvsem pri dosegu ciljne skupine otrok in mladostnikov, ki bi sporočilnost kampanje lahko napačno interpretirali. So pa sporočili še, da so skupen dialog že vzpostavili. To so kasneje potrdili tudi v društvu in pripisali, da se ograjujejo od zapisov, da kritizirajo delo ministrice.