Psihologinja Andreja Mikuž: 'Držimo se navodil in bodimo strpni do sočloveka'

Od pojava koronavirusa smo bili priča nestrpnosti do obolelih, celo da si ljudje ne upajo domov zaradi groženj in šikaniranja. Opažamo pa tudi dve skrajnosti. Od pretirane panike in posledično tesnobe, depresije, anksioznosti do brezbrižnosti, nonšalance, tudi neupoštevanje navodil NIJZ in vlade. Psihologinja dr. Andreja Mikuž ob tem svetuje, da ljudje v teh izrednih razmerah stopimo skupaj.

VEČ VIDEOVSEBIN 05:28 Iz 24UR: Psihologinja Andreja Mikuž o nestrpnosti do obolelih 01:35 Iz 24UR ZVEČER: Izjemno pomembna je tudi omejitev stikov med najstniki