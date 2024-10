Psihoterapevti bodo v okviru nove kampanje nudili tudi brezplačne terapije

- da zaradi samomora umre 400–500 ljudi letno in da smo v Evropi na vrhu stopnje umrljivosti zaradi samomora že vrsto let; - da vsako leto umre več kot 1000 ljudi zaradi posledic alkoholizma, za časa življenja pa ob tem trpi ogromno družin, v preračunu pa to pomeni kar 800.000 trpečih posameznikov; - da četrtina državljanov Slovenije trpi za stresnimi motnjami, okoli 10 odstotkov jih vsako leto dobi diagnozo depresija in jemljejo pomirjevala in antidepresive; - da za depresivno motnjo trpi skoraj četrtina nosečnic in mladih mamic; - da je v zadnjih 25 letih pri otrocih in mladostnikih prišlo do 60-odstotnega povečanja primerov duševnih motenj in več kot 50-odstotnega povečanja porabe psihiatričnih zdravil, čas pandemije pa je najbolj prizadel otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin, kjer se je za 20 odstotkov povečalo število duševnih motenj.

"Ob omenjenih številkah močno podpiramo vse dostopne strokovne in znanstveno utemeljene pristope in metode za reševanje težkih stanj, še posebej pa bi radi izrekli močno podporo pripravi novega psihoterapevtskega zakona. Veseli nas, da ministrstvo za zdravje prepoznava psihoterapijo kot samostojen poklic, ki mora biti sistematiziran in reguliran na vseh resorjih," so zapisali in poudarili, da ob tem spodbujajo tudi ustanovitev psihoterapevtske zbornice ali katerekoli druge javne organizacije, ki bo izključno v javnem interesu povezovala stroko. "Takšna oblika javne organizacije bi z jasno regulacijo in visokimi kriteriji povečevala varnost uporabnikov," so prepričani.

Psihoterapevti so skupaj z mnogimi nevladnimi organizacijami že pred meseci opozarjali na nujnost in pomembnost regulacije in dostopnost psihoterapije, posebej za otroke, mlade, starejše, socialno ogrožene in za ljudi z duševno motnjo. "Psihoterapevti verjamemo, da si najranljivejše skupine še posebej zaslužijo takojšnjo in dostopno pomoč, socialno ogroženi otroci in mladostniki pa takojšnjo brezplačno psihoterapijo. Želimo si, da bi z uvedbo javnih služb na različnih resorjih najranljivejše skupine prišle do večje dostopnosti," so zapisali v sporočilu za javnost.