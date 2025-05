Psihoterapevti poudarjajo potrebo po pravni ureditvi poklica

OGLAS

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je organizirala novinarsko konferenco, na kateri so spregovorili o aktualnih vprašanjih s področja psihoterapije. Kot je poudarila predsednica SKZP Ksenja Kos psihoterapevti delujejo že 30 let in SKZP v zadnjih 20 letih opozarja na pravno ureditev tega poklica. "Zato pozdravljamo sprejetje zakona o psihoterapiji, da na to področje vnese določen red," je ob tem dejala in poudarila, da je psihoterapija že zdavnaj prestopila zidove zdravstva in se razvijala kot humanistična družboslovna znanost. Spomnila je tudi na posvet v Državnem svetu in ugotovila, da zakon v precejšnji meri sledi sprejetim sklepom.

Psihoterapija FOTO: Shutterstock icon-expand

"Odgovornost za duševno zdravje je na naši celotni družbi, v naši skupnosti, zato je to tudi odgovornost vseh ministrstev in ne le ministrstva za zdravje, ki je prevzelo nalogo sprejema zakona o psihoterapiji. Odgovornost je tudi na vseh strokovnih delavcih na področju duševnega zdravja, da se v katerih koli okoliščinah vedemo dostojanstveno in etično. To je za ljudi v stiski še posebej pomembno. Opredelitev psihoterapevtov za nekompetentne in nosilce kvaziznanosti ni zgolj poniževanje, ampak etično sporno javno delovanje, ki tudi vpliva na ljudi v duševni stiski," poudarja predsednica SKZP Ksenja Kos.