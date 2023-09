'Priti do psihoterapije na napotnico je podobno zadetku na loteriji'

Na napotnico lahko v sedanji zdravstveni ureditvi zastonj nudijo psihoterapevtske storitve psihiatri in klinični psihologi. V Sloveniji imamo registrirane 303 psihiatre . Poleg tega je registriranih tudi 69 psihiatrov, ki so specializirani za otroško in mladostniško psihiatrijo. Kot lahko razberemo iz registra (RIZDDZ), je v Sloveniji tudi 150 kliničnih psihologov oz. kliničnih psihologinj ter 405 psihologov .

Na SFU Ljubljana poudarjajo, da je glede na potrebe psihiatrov in kliničnih psihologov premalo. "Ti ne morejo izvajati psihoterapije, ker jim za to zmanjka časa," so pojasnili. Da klinični psihologi, psihiatri in pedopsihiatri psihoterapijo izvajajo v zelo omejenim obsegu, pravi tudi Robert Cvetek , psiholog in specialist zakonske in družinske terapije, profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani . "Za to nimajo veliko časa, pa tudi plačano je premalo, kot so nam povedali. V realnosti je sicer malo odvisno od posameznika, nekateri psihoterapije sploh ne izvajajo," je pojasnil.

Za število smo prosili tudi Slovensko krovno organizacijo za psihoterapijo, ki je krovna organizacija društev tistih psihoterapevtskih smeri, ki zadostujejo standardom Evropske zveze za psihoterapijo. "Trenutno tem standardom sledi v našem prostoru 11 društev. Vsi člani teh društev so zavezani našemu etičnemu kodeksu," je pojasnila Ksenja Kos , predstavnica SKZP. Kot pravi, je bilo novembra lani vseh članov 632 , vendar pa je aktivnih še več psihoterapevtov, ki ne delujejo pod njihovim okriljem. Psihoterapevti, ki so izobraževanje zaključili na Univerzi v Ljubljani – Teološki fakulteti ali SFU so lahko tudi člani katerega od društev, ta števila se prekrivajo.

Na dodiplomski stopnji psihoterapevtske znanosti Univerze Sigmunda Freuda (SFU) v Ljubljani je medtem diplomiralo, magistriralo ali pa končalo specialistični študij iz različnih psihoterapevtskih pristopov 206 oseb. Psihoterapijo tako aktivno dela najmanj 60 psihoterapevtov, ki so končali izobraževanje na SFU, je povedal mag. Miran Možina , psihiater in psihoterapevt, direktor SFU Ljubljana. "V Sloveniji je trenutno najmanj 300 visoko usposobljenih psihoterapevtov, ki bi lahko priskočili na pomoč predvsem na primarni ravni zdravstvenega varstva pa tudi v drugih resorjih, npr. v socialnem varstvu, na področju vzgoje in izobraževanja, pravosodja, notranjih zadev in tako naprej," je prepričan.

Na NIJZ so pred dvema letoma opozorili, da imamo v Sloveniji manj strokovnjakov s področja duševnega zdravja (psihiatrov in kliničnih psihologov), kot je povprečje EU. Najnovejši podatki glede števila psihiatrov v EU, dostopni prek Eurostata, kažejo sliko iz leta 2020.

Vsak, ki je dobil napotnico za srečanje s strokovnjakom za duševno zdravje, je bil verjetno šokiran nad absurdno dolgimi čakalnimi dobami. Pacienti bodo na prvo psihiatrično obravnavo pod napotnico "redno" čakali malo manj kot štiri mesece, na prvo obravnavo pri pedopsihiatru pod napotnico "redno" se čaka več kot leto in devet mesecev, čakalna doba za kliničnopsihološko obravnavo je leto in tri mesece.

V Nemčiji je bilo 28 psihiatrov na 100.000 oseb, v Grčiji in na Norveškem 26, na Finskem, v Litvi in na Nizozemskem povprečno 25, v Franciji, na Švedskem in v Luksemburgu pa povprečno 22 na 100.000 oseb. V sosednji Avstriji jih je bilo 20, v Italiji 18, na Hrvaškem pa 17.

"Pri otrocih pa velja, da je treba ukrepati v obdobju šestih mesecev, da preprečimo razvoj duševnih motenj," so dodali. Možina je ob tem izpostavil, da pri tako dolgih čakalnih dobah pravzaprav ta oblika pomoči, pokrita iz javnih sredstev, ni na voljo. "Kot pravi angleški rek: Help delayed is help denied – Odložena pomoč pomeni, da je ni. Priti do psihoterapije, ki je plačana iz javnih sredstev, je podobno zadetku na loteriji," je izpostavil Možina.

Pri odraslih dalj časa trajajoče duševne stiske poslabšajo duševne motnje, ki so v ozadju, pravijo v Zbornici kliničnih psihologov. "To pomeni, da lahko pri človeku, katerega funkcioniranje danes ne ustreza kriterijem katere od motenj pod vplivom dalj časa prisotne duševne stiske zaradi izpostavljenosti neugodnim življenjskim dejavnikom pride do poslabšanja stanja do te mere, da bo kriterijem zadostil," pojasnjujejo.

Cvetek dodaja, da so tako dolge čakalne vrste strokovno in predvsem etično sporne. "Potrebe se v svetu, kot tudi pri nas, močno povečujejo – v nekaterih evropskih državah so ocene po par odstotkov letno, ob kritičnih dogodkih lahko še več," pravi. Ob tem pojasnjuje, da si tisti, ki imajo zadosti finančnih sredstev pomoč pri psihoterapevtih poiščejo v privatnem sektorju. "Mnogi, morda najbolj ranljivi, pa ostajajo brez," je dodal.

V praksi je dejansko stanje tako, pravi Možina, da psihiatri predvsem predpisujejo zdravila, klinični psihologi pa predvsem izvajajo klinično psihološko diagnostiko, psihoterapije pa ljudje ne dobijo niti od psihiatrov niti od kliničnih psihologov. "Če so čakalne dobe za psihiatrične storitve psihiatrov (vse druge njihove storitve brez psihoterapije) in za klinično psihološke storitve kliničnih psihologov (vse druge storitve brez psihoterapije) tako težko dostopne, kako bi potem lahko prišlo do takih celostnih obravnav, kot sicer javno oznanjajo, da jih izvajajo (kjer psihiater vodi psihofarmakoterapijo, klinični psiholog pa psihoterapijo z istim pacientom)," se sprašuje. "Sem in tja do tega res pride, a večinoma ne. Tako da take izjave pomenijo namerno zavajanje javnosti."

Po njegovem mnenju je možnost za psihoterapevtsko obravnavo pri psihiatrih ali kliničnih psihologih, kar pomeni redna tedenska srečanja po najmanj 45 minut skozi več mesecev, leto, dve ali več, "milo rečeno, znanstvena fantastika". Tudi odrasli, otroci in mladostniki, ki "zadenejo na loteriji" in dobijo možnost psihoterapevtskih pogovorov, dobijo preveč redke in preveč omejeno število terminov, npr. največ enkrat na mesec ali enkrat na dva meseca ali več, kar je, kot poudarja, napaka stroke. "Psihoterapevtska srečanja v tako redkih razmakih, in v kolikor jih ni dovolj, ne morejo imeti učinka," je odločen.

Cvetek je pripomnil, da se na terenu sicer pogosto dogaja to, da nekateri psihiatri po tiho sodelujejo s psihoterapevti. V enem od terapevtskih centrov, ki ni v zdravstvu, so mu nedavno povedali, da od pedopsihiatra dobijo vsaj kakšno napotitev otroka ali mladostnika na teden. "Trenutno psihoterapevti, ki delujejo izven zdravstvenega sistema in so tarča kritik nekaterih kliničnih psihologov, po mojem mnenju igrajo eno od ključnih vlog pri ohranjanju stabilnosti sistema duševnega zdravja. Težko si predstavljam, kako bi bilo brez njih. Vendar pa tudi ti psihoterapevti komaj odgovarjajo na potrebe," dodaja.