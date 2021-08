PSS na Hojsove žalitve: Ne bomo dovolili, da bi kdo teptal naš ugled

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je včeraj na družbenem omrežju objavil zapis, v katerem je policiste označil z lenuhi. Na žalitve pa so se zdaj odzvali tudi v Policijskem sindikatu Slovenije. Ministra so opozorili, da so njegovo pisanje povzeli številni mediji in da so prejeli množico novinarskih vprašanj, "še več pa je bilo klicev in odzivov ogorčenih članic in članov sindikata".

Dejali so, da so zaradi neprimerne komunikacije ministra člani in članice sindikata njegove besede razumeli kot grobe in neprimerne žalitve policistk in policistov. Opozorili so ga tudi, da je kultura dialoga civilizacijska pridobitev. "Civilizacijske pridobitve so rezultati v korist celotne družbe, doseženi s trdim delom in spoštljivimi medsebojnimi odnosi vseh državljanov, med katere sodi tudi kultura dialoga. Znano bi vam moralo biti, da so demokratične in na pravni državi utemeljene družbe s civilizacijskimi pridobitvami premagale vulgarizem, primitivizem in cinizem. To so zavržne vrednote," so sporočili ministru.

Zato so Hojsa pozvali k spoštovanju poklica in dela policistov ter k izogibanju predsodkom, stereotipom, diskriminaciji in podobnemu. "Zahtevamo, da ste v svoji komunikaciji spoštljivi do policistov in s tem nenazadnje tudi do vseh državljanov," so zapisali.

Ob tem so poudarili, da je Policijski sindikat Slovenije dolžan zavarovati interese svojih članov in da bodo zato ob nadaljevanju takšne komunikacije primorani poseči po ukrepih, s katerimi bodo svoje člane zavarovali. "Policistke in policisti smo svoj ugled gradili dolga leta in v nobenem primeru ne bomo dovolili, da bi nam ga kdo čez noč poteptal," dodajajo.