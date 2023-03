PSS: Na ta način policisti nikoli ne bomo prišli do poštenega vrednotenja dela

Cvetko pa pravi: "Glede na spremenjeno uredbo smo vlado večkrat pozvali, da pristopi k realizaciji stavkovne zaveze, ki določa vzpostavitev kariernega sistema za policiste, v okviru katerega bi predmetne anomalije lahko odpravili. V PSS smo predlog kariernega sistema v Policiji tudi konkretizirali, vendar do današnjega dne, zaradi pasivnosti delodajalca, karierni sistem še vedno ni vzpostavljen. Da gre za popolno pasivnost in ignoranco delodajalca in vlade potrjuje tudi dejstvo, da ta v skoraj osmih mesecih svojega mandata, ni imenovala pogajalske skupine za pripravo kariernega sistema. In to kljub temu, da jo zavezuje 5. točka zadnjega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je bil sklenjen lansko jesen med sindikati javnega sektorja in vlado."

Vprašamo na ministrstvo za javno upravo, ali drži, da do realizacije ni prišlo samo pri sporazumu, ki zadeva Policijo, pri vseh ostalih pa. "Delno drži, in sicer glede vzpostavitve kariernega sistema v Policiji. Kolikor smo s tem vprašanjem seznanjeni na MJU, na MNZ oziroma Policiji poteka dialog s sindikati o vzpostavitvi kariernega sistema, upoštevaje 22. č člen Kolektivne pogodbe za policiste. Glede zaveze, ki se nanaša na uredbo, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave, torej tudi v Policiji, pa je zaveza že bila realizirana v letu 2019 (tretji in deveti odstavek 55. člena te uredbe)," odgovarjajo na ministrstvu.

"Prav tako ugotavljamo, da je vlada v svojih aktivnostih iz 5. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, pristopila k realizaciji vseh navedenih sporazumov, razen sporazuma, ki zadeva Policijo. Zato se v Policijskem sindikatu sprašujemo, ali smo morda policisti za vlado drugorazredni javni uslužbenci, " še dodaja naš sogovornik.

"Smo začudeni in razočarani, da ministrstvo za javno upravo, kot avtor Analize napredovanj v javnem sektorju, ki predstavlja celo enega izmed virov za pripravo izhodišč za prenovo plačnega sistema, predstavljenih anomalij sploh ni izpostavilo. Takšna sprenevedanja zato upravičujejo naše nezaupanje v aktualno oblast, saj podatki, ki jih uporabljajo za prenovo plačnega sistema, ne temeljijo na strokovnih merilih in kriterijih," opozarja predsednik sindikata Cvetko.

"V dogovoru iz oktobra lani, ki ga je podpisala velika večina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, je zapisano, da bomo v dialogu med vladno in sindikalno stranjo do 30. 6. 2023 poiskali rešitve glede prenove plačnega sistema javnega sektorja in tudi glede odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. V pogajalskem procesu se torej obravnavajo tako sistemske anomalije kot anomalije glede vrednotenja dela (nesorazmerja). Cilj pogajanj, v katera so enakovredno vključeni tudi policisti, je torej tako prenova plačnega sistema kot tudi odprava nesorazmerij glede vrednotenja dela. Zato je navajanje sindikatov, da prenova naj ne bi odpravljala anomalij, nenavadno," dodajajo na ministrstvu za javno upravo.

Bančnik, z vsemi možnimi dodatki, ne more imeti višje plače od predsednika uprave banke

Običajno ne slišimo za primere, da bi imeli delavci v podjetjih višje plače od nadrejenih oziroma vodstva, zaposleni v proizvodnji pa recimo višjo plačo od direktorja podjetja. Ali pa, da bi imel bančnik, z vsemi možnimi dodatki, višjo plačo od predsednika uprave banke. V Policiji je to možno, saj se dogaja, da so podrejeni bolje plačani od šefov, plače nekaterih uslužbencev pa presegajo celo plače vodilnih. Prihaja tudi do primerov, ko pri napredovanjih na višje funkcije, uslužbenci dobijo za več razredov nižjo plačo kot na prejšnjem delovnem mestu.

Na ministrstvu za javno upravo se strinjajo, da so razmerja med direktorji in funkcionarji na eni strani ter javnimim uslužbenci na drugi strani, povsem porušena. "In drži, da v marsikaterem primeru podrejeni javni uslužbenec lahko prejme višjo plačo kot njemu nadrejeni. Iz ciljev prenove plačnega sistema jasno izhaja, je to stanje treba urediti, saj gre dejansko za neupravičena nesorazmerja oziroma anomalije. Vseeno pa ob tem poudarjamo, da to ne velja zgolj za Policijo, v večji ali manjši meri se to pojavlja v celotnem javnem sektorju," pravijo na ministrstvu.

V Policijskem sindikatu pa navajajo, da na anomalije neuspešno opozarjajo že sedem let. "Ocenjujemo, da na podlagi teh izhodišč ni pričakovati, da bodo izpostavljene anomalije v plačnem sistemu dejansko tudi odpravljene. Te namreč v največji meri zadevajo prav Policijo in verjetno prav zato nobena vlada doslej ni prisluhnila našim predlogom za odpravo anomalij, ki smo jih na različne vlade naslavljali že od leta 2015. Odprava bi bila nujna, ne glede na plačne reforme, o katerih se sicer govori že vse od takrat," pojasnjuje prvi mož Policijskega sindikata Slovenije (PSS).

Problem je namreč nastal že v letu 2015 oziroma tudi 2016, ko vlada v pogajanjih s sindikati ni pristala na linearno zvišanje plač, pravi Cvetko. "Ker se je tega vprašanja lotila politično, torej nestrokovno in nesistemsko. Zaradi tega je prišlo do kompresije med izhodiščnimi plačnimi razredi po celotni plačni lestvici. Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za sistem plač v javnem sektorju, smo na negativne posledice takšnega ravnanja ves čas opozarjali, vendar do ustreznih popravkov plačne lestvice v Policiji nikoli ni prišlo. Zato si upamo trditi, da ministrstvo za javno upravo ni del rešitve, kot se želi prikazovati v javnosti, ampak je del problema," razlaga naš sogovornik.

Cvetko razlaga, da so v želji, da bi odpravili anomalije v plačnem sistemu, s stavkovnima sporazumoma leta 2016 in 2018 uspeli doseči, da je vlada spremenila 55. člen Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. S tem so omogočili, da se lahko na vseh uradniških delovnih mestih, naloge policistov brez omejitev opravljajo v enem nazivu.