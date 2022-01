Policijski sindikat ovadil Olaja, sledijo ovadbe drugih odgovornih oseb

Prav tako pa so napovedali, da bodo v naslednjih dneh zaradi oviranja sindikalnega delovanja podali kazenske ovadbe in odškodninske zahtevke tudi zoper ostale javne uslužbence. Obenem so tudi zapisali, da v sodelovanju s pooblaščeno odvetniško pisarno preverjajo še nekatere druge sume storitve kaznivih dejanj, ki naj bi jih storile uradne osebe oziroma javni uslužbenci v okviru nadzorov GPU, ki jih je odredil Olaj.

O političnih pritiskih na delo v Policiji je v intervjuju za 24ur.com spregovoril tudi nedavno upokojeni nekdanji generalni direktor Policije Janko Goršek . Kot je povedal, so izbranci vladajoče politike zasedli najpomembnejše položaje, ostali pa so bili umaknjeni od pomembnih položajev. Povedal je, da so nekateri sodelavci hitro podlegli političnim navodilom, nastal pa je tudi razdor med sodelavci.

Po naših neuradnih informacijah se pripravljajo postopki oz. ovadbe tudi zoper druge odgovorne osebe v policiji, ki domnevno vršijo bodisi politične pritiske na zaposlene ali na kak drug način zlorabljajo svoja pooblastila in uradni položaj. Poleg tega pa so po naših informacijah pod drobnogledom tudi posamezni nadzori notranjega ministrstva in GPU, saj obstaja sum, da so bili ti nadzori politično motivirani, tarča pa naj bi bili točno določeni posamezniki. S tem naj bi poskušali diskreditirati posamezne policijske uslužbence.

"Ne bi smeli dopustiti, da si politika podreja policijske kadre. Razočaran in žalosten sem zaradi vseh mojih nekdanjih sodelavcev in sodelavk, ki so bili razrešeni s položajev ali premeščeni, čeprav so vedno veljali za strokovnjake na svojih področjih, bili uspešni in profesionalni," je dejal. Opozoril je, da so ljudje, ki so tvorili steber strokovnega in zakonitega dela sedaj žrtve diskreditacij in neresničnih obtožb. "Večina je pristala v tacenskih pisarnah, odrinjena od vsega, čeprav so vso svojo kariero posvetili Policiji in bili lojalni izključno in samo tej hiši. Nikoli niso služili interesom politike. Za politiko v Policiji ni bilo prostora. Zato je prav bizarno, se tem ljudem očita politično delovanje."

Zgodbe, ki se dogajajo v policiji je označil za "brutalne", opozoril pa je, da se o izbiri kadra ne odloča več strokovno, politična oblast pa da se ne zaustavi pri zamenjavi motečih kadrov, ampak zoper njih zahteva še ukrepe. "Vlagajo se kazenske ovadbe, izrekajo se jim opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, ustvarja se hud pritisk na njih, deležni so šikaniranja oziroma mobinga."

Goršek je poudaril, da gre pri obračunavanju z motečimi kadri za sume kaznivih dejanj in dodal, da bo v prihodnje potrebno preveriti tovrstno početje in ukrepati, če se bo izkazalo, da so prekoračili pooblastila. Povedal je, da bodo številni v policiji načrtujejo kazenske ovadbe zoper odgovorne.

Izpostavil je tudi veliko števil nadzorov notranjega ministrstva, saj naj bi se prav ti zlorabljali v politične namene. "Ne bom presenečen, če se bo izkazalo, da so posamezniki prekoračili svoja pooblastila in morda celo zlorabili svoj uradni položaj. Namreč, postavlja se vprašanje, ali so nadzorniki resnično preverjali zgolj izvajanje policijskih pooblastil in nalog, ali je šlo kdaj morda celo za namerno iskanje napak z namenom diskreditacije določenih ljudi in njihovega dela."

Goršku se tudi zdi neverjetno, da se sindikalistom grozi z ovadbami in se jih s tem poskuša disciplinirati. nekdanji generalni direktor pravi, da je to neprimerno in nedopustno.