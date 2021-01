PSS ovadil Hojsa. Sporočajo mu tudi, da stavke 'ni zlomil'

V PSS, torej enem od obeh policijskih sindikatov v državi, pravijo, da "Aleša Hojsa utemeljeno sumijo izvršitve kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov" – pa tudi drugih kaznivih dejanj, storjenih na škodo policistk in policistov ter kriminalistk in kriminalistov.

"Kaznivo dejanje je izvršil s tem, ko je organiziral, načrtoval in izvedel javno objavo osebnih podatkov, nazivov oziroma delovnih mest, organizacijskih enot in bruto plač policistov in kriminalistov v nasprotju z zakonodajo. Aleš Hojs je navedeno javno objavo izvršil s protipravnim namenom, kot protiukrep policijski stavki, ki jo vodi Policijski sindikat Slovenije," so ob tem zapisali v PSS.

Prepričani so, da je Hojs s takšnim ravnanjem ogrozil varnost določenih policistov in kriminalistov ter jim povzročil težko popravljivo škodo: "Še posebej ogroženim uslužbencem Policije, uslužbencem, ki imajo prirejeno identiteto, uslužbencem, ki uporabljajo sredstva za prikrivanje prepoznavnosti, in tistim, ki so kako drugače dodatno izpostavljeni določenim tveganjem."

Kot pravijo, je Hojs s svojim ravnanjem omogočil dostop do osebnih in s tem povezanih podatkov policistov in kriminalistov vsem nepooblaščenim osebam, s čimer je povzročil tudi hudo motnjo v notranji varnosti države in varnosti schengenskega območja. "Ob tem, da je ogrozil varnost policistov in kriminalistov, je s to objavo ogrozil tudi varnost njihovih družinskih članov, otrok in drugih državljanov Slovenije, ki se družijo ali živijo v bližini izpostavljenih policistov in kriminalistov," še dodajajo.

"Aleš Hojs je s to objavo deloval nerazumno, neodgovorno, nesorazmerno in zlonamerno, zato opravičilo ni več mogoče, saj je že nastala in še nastaja težko popravljiva škoda,"poudarjajo v PSS, kjer pravijo, da so se za vložitev kazenske ovadbe odločili, da zaščitijo zaposlene, še posebej ker minister "ravnanja ni obžaloval, ampak se je celo javno zavezal, da bo razkrivanje podatkov nadaljeval in varnost policistov in notranjo varnost ogrožal tudi v prihodnje".

Ob tem pa v sindikatu še dodajajo, da "stavke zaposlenih v Policiji s tem manevrom Alešu Hojsu ni uspelo zlomiti, temveč je dosežen učinek ravno nasproten od pričakovanega".