PSS preverja, ali gre za zlorabo osebnih podatkov in kako lahko pravno ukrepa

" V danem primeru gre sicer za slab poskus preusmerjanja pozornosti s strani ministra od lastne odgovornosti za neposredno oškodovanje policistov po Stavkovnem sporazumu, saj izplačane plače s stavkovnimi zahtevami nimajo nič skupnega ," so še pojasnili v sindikatu in dodali, da bodo javnost o morebitnih ukrepih zoper odgovorne sproti obveščali.

"Pri tem tudi preverjamo, ali je s to objavo prišlo tudi do razkritja osebnih podatkov, ki so bili do te objave obravnavani kot varovani podatki policije, in ali gre v tem primeru za zlorabo osebnih podatkov ," je pojasnil predsednik sindikata Rok Cvetko.

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) pa so svoje člane včeraj obvestili, da so na infomacijsko pooblaščenko že naslovili prošnjo za mnenje v zvezi objavljenimi podatki.

"Na spletni strani MNZ so bili dne 11. 1. 2021 objavljeni podatki o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve, in sicer za mesec december 2020.Za vse javne uslužbence je bil poleg podatka o bruto plači objavljen tudi priimek in ime, naziv delovnega mesta ter enota zaposlitve. Informacijskega pooblaščenca naprošamo za mnenje, ali je tovrstna objava skladna z določili veljavnega Zakona o varstvu podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)," so sporočili.