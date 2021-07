PSS: Vodstvo Policije med zaposlenimi preverja, kdo je cepljen in kdo ne

V PSS ob tem ocenjujejo, da so taki pozivi nekaterih vodij policijskih enot oziroma odgovornih oseb delodajalca najmanj nenavadni, "saj veljavni predpisi ne predvidevajo obveznosti cepljenja proti covidu-19, niti obveznega testiranja za opravljanje policijskih nalog oziroma delo policistov na določenem kraju". Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je prostovoljna izbira vsakega posameznika, kakor tudi posredovanje informacije o tem, saj gre za nedvomno zelo občutljive osebne podatke. "Še v primeru prostovoljnega testiranja – na pobudo javnega uslužbenca, bi utemeljeno pričakovali, da bi ob obojestranskem interesu delodajalec omogočil brezplačno testiranje, vsekakor v delovnem času zainteresiranega javnega uslužbenca," so jasni.

Osebni podatki zaposlenih se zbirajo in obdelujejo v skladu z zakonom

Prav tako opozarjajo, da se morajo osebni podatki zaposlenih obdelovati skladno z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, ZDR-1), ki določa, da se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem in 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11, ZVZD-1), ki določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.