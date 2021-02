PSS za čas pogajanj začasno ustavil stavkovne aktivnosti

Vladna pogajalska skupina, ki jo vodi državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler , in stavkovni odbor policijskega sindikata so se prvič sestali 2. februarja. Med drugim so se dogovorili, da bo vladna pogajalska skupina vladi predlagala, da se posebni vladni projekt Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij, ki se je sicer končal s 1. januarjem, izvaja še do konca marca.

K vzpostavitvi omenjenega projekta se je vlada zavezala v sporazumu s policisti o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018. V njegovem okviru pa so se za policiste in zaposlene na notranjem ministrstvu zagotavljala sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Kot so na svojih spletnih straneh zapisali v Policijskem sindikatu Slovenije, vlada sicer še naprej ostaja na stališču, da je svoje obveznosti iz omenjenega sporazuma izpolnila. Je pa sprejela nov vladni projekt Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa za obdobje od 1. januarja do 31. marca letos.

V tem času se bodo tako za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zagotavljala sredstva v enaki višini 1,25 milijona evrov mesečno, kot so se po projektu varovanja schengenske meje. Izplačila se bodo izvajala na podlagi enakih kriterijev kot do sedaj, so navedli v sindikatu.

Ob tem ugotavljajo, da so s tem zagotovili, da bodo policijski uslužbenci in uslužbenci ministrstva za notranje zadeve, ki izvajajo podporne naloge za policijo oz. naloge na področju migracijske politike, v času pogajanj še naprej prejemali omenjeni dodatek k plači in vsaj do meseca maja ne bodo oškodovani pri plačah. Kot je po prvem pogajalskem srečanju pojasnil Kangler, bo namreč policistom zadnji t. i. schengenski dodatek izplačan 5. maja.