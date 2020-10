PSS zahteva takojšnjo vrnitev Muženiča na mesto direktorja NPU

Opozorili so tudi, da so že maja, ob Muženičevi razrešitvi, vodstvo Policije seznanili, da se morajo, glede na položaj, ki ga zasedajo, zavedati posledic svojih ravnanj. "Vsled temu smo prepričani, da je bila takratna odločitev o razrešitvi direktorja NPU sprejeta zavestno in s tem vedenjem. Znano vam je, da je Policijski sindikat Slovenije takrat jasno izrazil dvom v to, da je imelo vodstvo Policije za takšno razrešitev tudi ustrezno pravno podlago," so zapisali. Že takrat je bil PSS mnenja, da je bila razrešitev Muženiča nezakonita, zato so že takrat vodstvo policije pozvali, da v kolikor se bo v sodnem postopku pokazalo, da je bila razrešitev nezakonita, bodo upravičeno pričakovali, da bo vse stroške sodnega postopka in morebitne odškodnine poravnalo oziroma povrnilo vodstvo Policije.

"Namreč Policijski sindikat Slovenije upravičeno meni, da bi se člani vodstva Policije mogli in morali zavedati, da je bila odločba o razrešitvi g. Darka Muženiča nezakonita, ob tem, da je še posebej neodgovorno, da se je kljub pozivom Policijskega sindikata Slovenije v takšno očitno nezakonitost privolilo in jo celo izvršilo. Takšno ravnanje je po mnenju socialnih partnerjev iz vidika spoštovanja delovnopravnih pravic zaposlenih nedopustno in zavržno ter ima dolgoročne posledice," so dodali v sindikatu, kjer pričakujejo, da zoper takratno odgovorno osebo Antona Travnerja in ostale, ki so sodelovali pri nezakoniti razrešitvi, uvedejo vse potrebne postopke tako za povrnitev nastale finančne škode kot za morebitno kazensko ali delovnopravno odgovornost. "V nasprotnem primeru bodo podani razlogi za uvedbo več pravnih postopkov zoper odločevalce," so še dodali.

Spomnimo

V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je Muženiča 6. maja razrešil s položaja direktorja NPU, za v. d. direktorja pa imenoval Igorja Lambergerja. Po vsem tem času so do danes zamenjali kar štiri direktorje NPU. Prejšnji teden so na to mesto postavili izbranko Janeza Janše in prijateljico Roka Snežiča Petro Grah Lazar, a tudi njo zaradi popolne neizkušenosti na mesto vršilke dolžnosti. Ta pa bo očitno morala pospraviti pisarno in jo vrniti Darku Muženiču.