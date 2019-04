DOPPS: Tožilstvo je prižgalo tihotapcem ptic zeleno luč

Mobilni carinski oddelek Ljubljana je na postajališču Lukovica lani ustavil avtobus s prikolico in med prtljago našel 1349 poginulih ptic, ki jih je voznik želel nezakonito prepeljati v Italijo. Kot ugotavlja Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, je okrožni državni tožilec zdaj kazensko ovadbo zoper tri osumljence ovrgel.

Mobilni carinski oddelek Ljubljana je oktobra lani na počivališču Lukovica pod drobnogled vzel avtobus s prikolico in med prtljago našel 15 škatel z zamrznjenimi pticami. V škatlah je bilo 1349 poginulih ptic. Te so pripadale 13 vrstam, ki so zavarovane tako z Bernsko konvencijo kot zakonodajo RS s področja varstva prostoživečih živalskih vrst. Ptice so bile ulovljene oz. ustreljene v Romuniji, voznik pa jih je želel nezakonito prepeljati v Italijo, kjer bi jih na črnem trgu prodali za hrano v restavracijah. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je želelo izvedeti, kakšen je bil epilog primera, zato so od Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani pridobili sklep z obrazložitvijo brez osebnih podatkov osumljencev. Kot so ugotovili, je okrožni državni tožilec kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami po KZ zoper tri osumljene državljane Romunije ovrgel. Po njegovem mnenju ni bil podan utemeljen sum, da bi storili naznanjeno kaznivo dejanje.

Tihotapljenje ptic pevk je v Evropi resen naravovarstveni problem. Gre za izjemno dobro organizirano obliko kriminala predvsem v jugovzhodni in srednji Evropi. FOTO: DOPPS

Okrožni državni tožilec je v obrazložitvi sklepa navedel, da je kazensko ovadbo ovrgel, ker ni bilo s potrebno zanesljivostjo izkazano, da bi osumljenci vedeli, kaj prevažajo, in bi se zavedali protipravnosti svojega ravnanja. Glede na količino tihotapljenega blaga je skrajno neverjetno, da osumljenci, odgovorni za prevoz, niso vedeli ničesar o ilegalni pošiljki in jim ni bilo jasno, ne od koga so jo prevzeli ne komu v Italiji je bila namenjena. Ker niso vedeli ničesar, ni bil izkazana protipravnost njihovega ravnanja, so zapisali na DOOPS. Vprašamo se lahko samo, ali bi tožilec prišel do enakega sklepa tudi v primeru prevoza drog ali orožja, je zapisala Tjaša Zagoršek iz društva. "Slovensko tožilstvo je s sklepom tihotapcem ptic pevk in podobnim kriminalcem sporočilo, da lahko svoje nečedne posle brez strahu opravljajo še naprej."

V 15 škatlah je bilo 1349 osebkov zavarovanih vrst ptic, ki so bile ustreljene oz. ulovljene v Romuniji ter tihotapljene čez Slovenijo. FOTO: DOPPS