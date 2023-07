Na Cerkniškem jezeru ujeli ptico z redko gensko boleznijo: levcističnega vrabca

Razlog za neznačilno obarvanje živali je pomanjkanje pigmenta melanina. V primeru te ptice gre za levcizem, manj znano gensko bolezen, ko živali primanjkuje tudi drugih pigmentov.

"V nasprotju z albinizmom, pomanjkanje pigmentov pri levcizmu ni popolno, zato ptice niso čisto bele in imajo normalno ali modro obarvane oči," so ob fotografijah redkega belega vrabca zapisali pri Notranjskem parku.

Levcistične ptice so sicer svetleje obarvane kot običajno, njihovo perje je lahko blede barve z rahlim odtenkom svojih običajnih barv. Mutacija pa lahko poskrbi, da so take ptice delno obarvane tudi z belimi predeli po celotnem telesu. "Levcizem običajno prizadene temna peresa, zato so ptice pogosto bele z rdečimi, oranžnimi ali rumenimi peresi," so še zapisali.

Za albinizem pa je značilno pomanjkanje pigmenta melanina, ki daje barvo koži, lasem, dlaki in perju. "Glavna prepoznavna značilnost albino osebkov so poleg povsem belega perja tudi rdeče ali roza obarvane oči – melanin namreč daje barvo tudi očem, zaradi njegovega pomanjkanja pa se skozi oči vidijo žile," so razliko med albinizmom in levcizmom pojasnili pri Notranjskem parku.