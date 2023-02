Ptičja gripa v ZOO Ljubljana: okužbo doslej potrdili le pri eni samici

V petek so pri samici črnega laboda v ZOO Ljubljana potrdili sum na visoko patogeno Aviarno influenzo, tipa H5N1. Kot pojasnjujejo v ZOO Ljubljana, so vzorce odvzeli vsem pticam, zaenkrat pa so okužbo odkrili samo pri njej: "Ukrepali smo takoj in ločili ptice po določenih skupinah, odredili testiranje po planu UVHVVR, odredili posebno oskrbo in nego za naše ptice (ukrepi biovarnosti: zaščitna maska, rokavice, razkuževalna bariera) in sprejeli ukrepe za preprečevanje prenosa kontaminacije s prostoživečih ptic. Vse ptice ostanejo v zaprtih prostorih, brez dostopa do vodnih površin."

Kot opozarjajo, načeloma bolezen ni nevarna za druge vrste in ljudi, vendar velja za oskrbnike kot tudi vse druge obiskovalce in zaposlene v ZOO Ljubljana, da se poginulih ali bolnih ptic ne dotikamo in v primeru poginule ptice na območju ZOO Ljubljana takoj obvestimo veterinarja.