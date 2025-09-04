Ptuj bogatejši za skulpturo kurenta

Delo Tomaža Plavca in Dušana Fišerja temelji na podrobni študiji in sintezi del priznanih ptujskih umetnikov, Franceta Miheliča in Stojana Kerblerja.

Za osnovo sta si izbrala dinamično, v plesu ujeto podobo kurenta, ki ga je v svojih grafikah upodabljal Mihelič, fotografije Kerblerja pa so jima služile kot vodilo za realistični videz tradicionalne oprave. Končna podoba skulpture je stilizirana in modernistično poenostavljena, z zavitostjo pa ustvarja iluzijo gibanja in energije.

Široko razprte roke pozdravljajo prišleke, medtem ko prst desne roke diskretno kaže proti mestu. Visoko dvignjena ježevka v levici medtem simbolično poudarja poslanstvo kurenta.