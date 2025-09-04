Ptuj bogatejši za skulpturo kurenta

Delo Tomaža Plavca in Dušana Fišerja temelji na podrobni študiji in sintezi del priznanih ptujskih umetnikov, Franceta Miheliča in Stojana Kerblerja.
Za osnovo sta si izbrala dinamično, v plesu ujeto podobo kurenta, ki ga je v svojih grafikah upodabljal Mihelič, fotografije Kerblerja pa so jima služile kot vodilo za realistični videz tradicionalne oprave. Končna podoba skulpture je stilizirana in modernistično poenostavljena, z zavitostjo pa ustvarja iluzijo gibanja in energije.
Široko razprte roke pozdravljajo prišleke, medtem ko prst desne roke diskretno kaže proti mestu. Visoko dvignjena ježevka v levici medtem simbolično poudarja poslanstvo kurenta.
Novo umetniško pridobitev je mestu podarila Perutnina Ptuj, ki letos praznuje 120 let svojega delovanja. Kot je povedal podpredsednik za prodajo in marketing David Visenjak, so želeli mestu nekaj vrniti v obliki trajnega simbola, nekaj, kar odseva srce in dušo Ptuja.
"Danes na Ptuju praznujemo dvojno praznovanje – zgodbo podjetja, ki je zaznamovalo življenja številnih generacij, in simbol našega mesta, ki ga poznajo daleč preko naših meja," je na današnji slovesnosti dejala županja Nuška Gajšek.
Kot je še dodala, je kurent varuh dobrega in tisti, ki odganja vse slabo, obenem pa privablja veselje in novo življenje.
