Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Ptuj bogatejši za skulpturo kurenta

Ptuj, 04. 09. 2025 15.41 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
24ur.com
Komentarji
1

Na Ptuju so odkrili skoraj pet metrov visoko skulpturo kurenta, ki sta jo ustvarila lokalna akademska slikarja Tomaž Plavec in Dušan Fišer. Kurent, ki velja za simbol mesta, stoji na krožišču pri Puchovem mostu.

Delo Tomaža Plavca in Dušana Fišerja temelji na podrobni študiji in sintezi del priznanih ptujskih umetnikov, Franceta Miheliča in Stojana Kerblerja

Za osnovo sta si izbrala dinamično, v plesu ujeto podobo kurenta, ki ga je v svojih grafikah upodabljal Mihelič, fotografije Kerblerja pa so jima služile kot vodilo za realistični videz tradicionalne oprave. Končna podoba skulpture je stilizirana in modernistično poenostavljena, z zavitostjo pa ustvarja iluzijo gibanja in energije. 

Široko razprte roke pozdravljajo prišleke, medtem ko prst desne roke diskretno kaže proti mestu. Visoko dvignjena ježevka v levici medtem simbolično poudarja poslanstvo kurenta.

Novo umetniško pridobitev je mestu podarila Perutnina Ptuj, ki letos praznuje 120 let svojega delovanja. Kot je povedal podpredsednik za prodajo in marketing David Visenjak, so želeli mestu nekaj vrniti v obliki trajnega simbola, nekaj, kar odseva srce in dušo Ptuja. 

"Danes na Ptuju praznujemo dvojno praznovanje – zgodbo podjetja, ki je zaznamovalo življenja številnih generacij, in simbol našega mesta, ki ga poznajo daleč preko naših meja," je na današnji slovesnosti dejala županja Nuška Gajšek

Kot je še dodala, je kurent varuh dobrega in tisti, ki odganja vse slabo, obenem pa privablja veselje in novo življenje. 

kurent ptuj skulptura
Naslednji članek

Strokovnjaki spodbujajo pogovor o stiskah

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sredinc
04. 09. 2025 15.54
to je neki suhi kurent…nafujtrajte ga malo prleki
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198