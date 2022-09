Ptuj – mesto tisočletne zgodovine v objemu jeseni

Med potepanjem po srednjeveških ulicah Ptuja se prepletajo zgodovina, bogata kulturna dediščina, sodobna umetnost, odlična kulinarika in vrhunska vina, termalni vrelci in aktivnosti na prostem.

Ptuj razvaja s številnimi možnostmi preživljanja prostega časa z najdražjimi. Še malo in bo tudi na Ptuju zadišalo po pečenih kostanjih. Ptujski grad nad mestom nudi čudovit pogled na staro mestno jedro in okolico ter gosti enega najbolje obiskanih muzejev v Sloveniji, ki naslednje leto praznuje 130 let. Sprehodite se skozi bogate zbirke orožja, glasbil, tradicionalnih pustnih mask, fevdalne stanovanjske kulture, slik na steklu in grajskih galerij. V grajski kleti spoznajte tradicijo vinarstva na Ptujskem, v objemu teme rovov pod gradom pa se podajte na posebno izkušnjo okušanja vina ali piva z izostrenimi čuti. Med raziskovanjem mesta obiščite Ptujsko klet, najstarejšo slovensko klet z bogato zbirko arhivskih vin, ali se sprehodite do butičnih vinotek sredi mesta, ki pripovedujejo stoletne vinske zgodbe. Posladkajte se s hišnimi sladicami kavarn ali pralinami ptujske čokoladnice. Pokukajte tudi v mestne galerije, ki razstavljajo dela slovenskih in tujih priznanih umetnikov.

icon-expand Dih jemajoč razgled s ploščadi Ptujskega gradu ostaja v spominu obiskovalcev še leta. FOTO: Miha Kolar

Raziskovanje kulturno-zgodovinskih znamenitosti in naravnih danosti destinacije je prijetneje ob okusni hrani. Kulinarična ponudba mesta s kreativnimi krožniki bo poskrbela za nepozabno doživetje. Na Ptuju se predajte razvajanju brbončic za vsak okus: od visoke kulinarike, tradicionalne štajerske kuhinje ter ribjih jedi do hrane, po kateri zelo radi posegajo najmlajši.

icon-expand K vrhunskim vinom se odlično poda kulinarika ptujskih kuharskih chefov s poudarkom na lokalnih sestavinah. FOTO: Mankica Kranjec

Čudoviti jesenski odtenki so marsikomu dodaten motiv za rekreacijo na prostem, da se hkrati naužije lepot narave. Priljubljena Dravska kolesarska pot, ki vodi skozi Ptuj, je v jesenskem času res očarljiva. Urejene kolesarske poti in s prometom manj obremenjene ceste v okolici mesta so idealne za rekreativne kolesarje, ki uživajo v lepih razgledih. Gričevnate Slovenske gorice in Haloze pa bodo v izziv vsem, ki uživajo v premagovanju klancev. Skozi Ptuj vodi tudi nova kolesarska pot Slovenia Green Wellness Route. Ustavite se v katerem od vinogradov ali pokusite lokalne dobrote s kmetij ob poti. Ptujsko jezero, naravni rezervat, ki skupaj s Šturmovci nudi zatočišče več kot 230 vrstam ptic z opazovalnico ptic, privlači tekače in pohodnike.

icon-expand Idilično naravno okolje ob reki Dravi je odlična kulisa za raznovrstna kolesarska doživetja. FOTO: Matevž Hribar

Pohodniki zelo radi zaidejo na Mestni Vrh, ki je še posebej lep jeseni, ko se poletna barvitost prepleta z jesenskimi barvami listja. Idilična pohodniška pot med vinogradi in sadovnjaki preseneča s panoramskimi razgledi na najstarejše slovensko mesto. Ob postankih za razvajanje z lokalnimi vini in domačo kulinariko ponuja številne zanimivost: od rimskega kampa in vinogradniškega muzeja do druge kulturne dediščine. Mestni Vrh pa ni le raj za pohodnike; tudi kolesarji in tekaški navdušenci lahko premagujejo klance in uživajo v jesenskih barvah ter pogledih, ki sežejo daleč naokoli (namig za tekače: fotoaparata ne pozabite doma). Lahkotnejši tekači se lahko med tekaško dogodivščino ustavijo na kakšni od kulinaričnih točk na poti.

icon-expand V teh dneh se počasi zaključujejo trgatve, zato je med vinogradi moč slišati tudi klopotce in kakšno veselo pesem ali harmoniko. FOTO: Boštjan Selinšek

Kje prespati na Ptuju? Izbirate lahko med namestitvami od 4*Superior do mestnih hotelov, butičnih namestitev, zasebnih sob, hostlov in kampa. Privoščite si razvajanje v dvoje ali sprostitev zase, ki jo nudijo številni beauty in wellness centri na Ptuju. V Termah Ptuj vam ob raznoliki ponudbi wellness tretmajev in termalnih kopeli omogočajo še kopanje v termalni vodi ali savnah Termalnega parka in Grand Hotela Primus. Morda se preskusite v igranju tenisa, golfa ali footgolfa ali pa se sprehodite po skritih kotičkih mesta.

icon-expand Razvajanje telesa in duha z izbranimi wellness tretmaji je lahko prijetna popestritev oddiha. FOTO: arhiv Sava Hotels & Resorts

KULTURNO DOGAJANJE Ptuj stopa v jesen z aktivnostmi ob praznovanju svetovnega dneva turizma na temo Ponoven premislek o turizmu. Na Odprti kuhni (8. 10. 2022) boste lahko okušali jedi mednarodnih okusov. Na Mestnem Vrhu vas vsako nedeljo do 13. 11. pričakujejo v Vinogradniškem muzeju Stara preša s 109-letno prešo, lokalno pridelanimi vini, sadnimi sokovi, okusno gibanico in ostalimi skrbno pripravljenimi kmečkimi jedmi. Martinovanje je na Ptuju prav poseben praznik, praznik vina in kulinarike, ki ga bodo letos nadgradili s kulinaričnim dogodkom Kuhna v mestu z lokalnimi gostinskimi ponudniki ter imenovanjem 9. ptujske vinske kraljice. Praznični december pričenjajo s prižigom lučk v ponedeljek, 28. 11. 2022. Ptujska pravljica prinaša bogat otroški božični program, koncerte na prostem, drsališče pod praznično okrasitvijo ter Silvestrovanje na prostem. Raziščite celotno turistično ponudbo Ptuja na www.visitptuj.eu

Namig za ljubitelje digitalnih vsebin: preko interaktivne turistične aplikacije TravelAR Slovenia – Ptuj si lahko z mobilnim telefonom ali tablico ogledate tridimenzionalne rekonstrukcije ptujske kulturne dediščine z obogateno resničnostjo, in sicer Ptujski grad, mestni stolp s Povodnovim muzejem ter kurenta.



