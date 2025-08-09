Na Ptuju najdaljše urno nihalo na svetu

Najstarejše slovensko mesto Ptuj ni znano le po svoji veduti, katere nepogrešljiv del je tudi 54 metrov visok mestni stolp in zvonik. V njem se namreč skriva nekaj edinstvenega, najdaljše, več kot 300 let staro urno nihalo na svetu, prav tako pa je nekaj posebnega tudi prav toliko star mehanski urni mehanizem, paša za oči in ušesa pa je tudi veličasten zvon, težak več kot tri tone.