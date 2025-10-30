Ptujčanka, obtožena goljufije, zanikala očitke: 'Delala sem po navodilih'

Na mariborskem sodišču se je začelo sojenje Ptujčanki Urški Šprah, obtoženi goljufije in pranja denarja v aferi Profit Club, ki se je s selitvijo v tujino 13 let izogibala pozivom sodnih organov. Obtožena je po prebrani obtožnici podala kratek zagovor prek videokonference, v njem pa znova zanikala očitke. Prve priče bodo vabljene 24. novembra.

Obtožnica specializiranega državnega tožilstva, ki jo je predstavil tožilec Matija Hostnik, Ptujčanki Urški Šprah očita, da je z ustanoviteljem investicijskega sklada Profit Club Mitjo Petričem in še nekaterimi člani združbe pred leti ogoljufala vsaj 63 vlagateljev, ki so kljub obljubam o donosnih naložbah skupaj dobili vrnjenih le okoli 130.000 evrov od približno 2,3 milijona evrov vloženega denarja.

Urška Šprah

Po besedah tožilca je Petrič leta 2005 s sodelavci ustanovil Profit Club in začel novačiti vlagatelje, ki jim je obljubljal visoke donose. Vse skupaj je z mrežo podjetij v davčnih oazah, tudi s Profit Clubom, registriranim v Panami, začelo dobivati mednarodne razsežnosti, vlagatelje pa naj bi zavajala tudi s spletno stranjo, kjer so bili prikazani lažni donosi v realnem času. Panamska družba naj bi se po zagotovilih združbe ukvarjala z različnimi naložbami v nepremičninske in podjetniške sklade, v resnici pa denarja vlagateljev niso investirali v dogovorjene naložbe, pač pa so ga porabili za druge namene.

Kakšna naj bi bila vloga Urške Šprah?

Urška Šprah naj bi za svoje delo - med drugim je sestavljala pogodbe za bodoče vlagatelje, se dogovorila za izdelavo spletne strani ter tudi z dopisi nagovarjala potencialne vlagatelje, kar naj bi počela tudi v angleškem jeziku, da bi delovalo bolj prepričljivo - prejela vsaj 116.000 evrov na račun banke v Abu Dabiju, ki jih je porabila za lastne potrebe. Medtem je Petrič slovenskim organom pregona še vedno nedosegljiv, sodišče pa je zaradi pomanjkanja dokazov že pred časom pravnomočno oprostilo peterico osumljenih sodelovanja pri goljufijah po vzoru finančnih piramid.

Šprahova in Petrič sta sicer pred osmoljenimi vlagatelji v lažni investicijski sklad in policijo že leta 2012 zbežala v Združene arabske emirate, kjer so Ptujčanko poleti 2014 aretirali na podlagi tiralice in evropskega naloga za prijetje in predajo, nato pa izpustili. Po 13 letih iskanja so jo decembra priprli v Dubaju, nedavno pa predali slovenskim pravosodnim organom.

