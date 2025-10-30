Svetli način
Slovenija

Ptujčanka, obtožena goljufije, zanikala očitke: 'Delala sem po navodilih'

Maribor, 30. 10. 2025 15.37 | Posodobljeno pred 47 minutami

STA
Na mariborskem sodišču se je začelo sojenje Ptujčanki Urški Šprah, obtoženi goljufije in pranja denarja v aferi Profit Club, ki se je s selitvijo v tujino 13 let izogibala pozivom sodnih organov. Obtožena je po prebrani obtožnici podala kratek zagovor prek videokonference, v njem pa znova zanikala očitke. Prve priče bodo vabljene 24. novembra.

Obtožnica specializiranega državnega tožilstva, ki jo je predstavil tožilec Matija Hostnik, Ptujčanki Urški Šprah očita, da je z ustanoviteljem investicijskega sklada Profit Club Mitjo Petričem in še nekaterimi člani združbe pred leti ogoljufala vsaj 63 vlagateljev, ki so kljub obljubam o donosnih naložbah skupaj dobili vrnjenih le okoli 130.000 evrov od približno 2,3 milijona evrov vloženega denarja.

Urška Šprah
Urška Šprah FOTO: Interpol

Po besedah tožilca je Petrič leta 2005 s sodelavci ustanovil Profit Club in začel novačiti vlagatelje, ki jim je obljubljal visoke donose. Vse skupaj je z mrežo podjetij v davčnih oazah, tudi s Profit Clubom, registriranim v Panami, začelo dobivati mednarodne razsežnosti, vlagatelje pa naj bi zavajala tudi s spletno stranjo, kjer so bili prikazani lažni donosi v realnem času.

Panamska družba naj bi se po zagotovilih združbe ukvarjala z različnimi naložbami v nepremičninske in podjetniške sklade, v resnici pa denarja vlagateljev niso investirali v dogovorjene naložbe, pač pa so ga porabili za druge namene.

Kakšna naj bi bila vloga Urške Šprah?

Urška Šprah naj bi za svoje delo - med drugim je sestavljala pogodbe za bodoče vlagatelje, se dogovorila za izdelavo spletne strani ter tudi z dopisi nagovarjala potencialne vlagatelje, kar naj bi počela tudi v angleškem jeziku, da bi delovalo bolj prepričljivo - prejela vsaj 116.000 evrov na račun banke v Abu Dabiju, ki jih je porabila za lastne potrebe.

Medtem je Petrič slovenskim organom pregona še vedno nedosegljiv, sodišče pa je zaradi pomanjkanja dokazov že pred časom pravnomočno oprostilo peterico osumljenih sodelovanja pri goljufijah po vzoru finančnih piramid.

Preberi še Šprahova, ki je bila 13 let na begu, ne priznava krivde

Šprahova in Petrič sta sicer pred osmoljenimi vlagatelji v lažni investicijski sklad in policijo že leta 2012 zbežala v Združene arabske emirate, kjer so Ptujčanko poleti 2014 aretirali na podlagi tiralice in evropskega naloga za prijetje in predajo, nato pa izpustili. Po 13 letih iskanja so jo decembra priprli v Dubaju, nedavno pa predali slovenskim pravosodnim organom.

Zagovor opravila prek videokonference

Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov obtožene na uvodni narok niso uspeli pripeljati iz Iga, se je pa skupaj z zagovornikom Gorazdom Fišerjem strinjala, da zagovor opravi prek videokonference. Za nadaljevanje sojenja, ko se obeta zasliševanje oškodovancev in ostalih prič, obramba želi, da se bo lahko obtožena branila v živo. Da je to tudi v interesu sodišča, ji je zagotovil predsednik senata Boštjan Polegek.

Šprahova je sicer tudi v zagovoru, po katerem za zdaj še ni želela odgovarjati na vprašanja, vztrajala pri povedanem pred preiskovalnim sodnikom in je znova zavrnila vse očitke iz obtožnice. Povedala je, da je Petriča spoznala leta 2012 na tečaju italijanskega jezika, pozneje sta se večkrat srečala in ji je pripovedoval, da se ukvarja s finančnimi posli, tudi v Dubaju.

Ob tem je zatrdila, da je, tudi ko sta bila v razmerju, v posle ni vključeval, ji je pa o njih govoril, vendar ni nikoli omenjal, da bi počel karkoli nezakonitega ali da bi imel finančne težave. Ko je v nekem obdobju do njih vseeno prišlo, ji je zagotavljal, da gre za trenutne razmere, a da bo vse skupaj rešil. "Pri tem je bil zelo prepričljiv. Kar koli sem naredila, pa sem naredila po njegovih navodilih, ne da bi vedela, da bi počel kaj nezakonitega," je še dejala na današnjem uvodnem naroku.

Sodnik Polegek je ob tem prebral še njeno pričanje iz sodne preiskave, kjer je prav tako zatrdila, da sama nikoli ni imela nobenega stika s strankami, da jih sploh ne pozna, razen kakšne bolj bežno. Zatrdila je, da ji nekateri drugi nekdanji sodelavci Petriča skušajo naprtiti krivdo, dodala, da se sama počuti zgolj žrtev zaradi nepravičnih obtožb in medijskega linča, ter predlagala, da se postopek zoper njo ustavi.

urška šprah goljufija dubaj pranje denarja sojenje
Biobanka vabi k ponudbi za prevzem vzorcev, GaiaCellu grozi insolventnost

Trump in Ši dosegla dogovor, ZDA bodo 'takoj' znižale carine

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
METANSKI
30. 10. 2025 16.33
NAJ SEDI IN ODSEDI SVOJE!
ODGOVORI
0 0
lakala28
30. 10. 2025 16.30
Zaradi takih zgodbic in pravic odvetnikov, da počnejo in vzpodbujajo take farse, imamo v jugovzhodni Sloveniji to, kar imamo. Tudi to je šlo krepko predaleč. Vse skupaj je najmanj norca delanje iz države in državljanov.
ODGOVORI
0 0
medusa
30. 10. 2025 16.22
+1
Boga revica.Ves čas revica lagala ljudem ,jih opeharila za denar ...revica boga...
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
30. 10. 2025 16.17
+1
pokliče naj matoza...da izloči dokaze in potem vsem pove...da dokazov ni...Seveda gre spet za krivosodje...
ODGOVORI
2 1
galeon
30. 10. 2025 16.11
+3
Ovce nimajo pameti, da bi ugotovile, da velikih donosov na kratki rok ni.
ODGOVORI
3 0
Veščec
30. 10. 2025 16.10
+3
če ne kradeš in ljudi golfaš,se ne skrivaš
ODGOVORI
3 0
borjac
30. 10. 2025 15.54
+3
"Ptujčanka, obtožena goljufije, zanikala očitke: 'Delala sem po navodilih'" , ja draga Urška , pokliči tožilca in napiši črno na belem , po čigavih navodilih , imena in priimke teh ljudi , ne pa da nekaj rečeš tja v tri dni kot vaška kvantarca , torej Urška imena priimke teh ki so ti ukazovali , pa tajne račune , pa ......
ODGOVORI
4 1
veneti
30. 10. 2025 15.53
+0
Pove vse o Sloveniji. Zakoni napisani tako da če si bogat greš v tujino in po 10 letih vse zastara. Normalni ljudje nimamo denarja da bi e skrivali 10 let v tujini. Lepo so si postlali naši tajkuni.
ODGOVORI
1 1
veneti
30. 10. 2025 16.18
hehe sem razjezil enega tajkuna
ODGOVORI
0 0
