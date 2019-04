Ptujski policisti ustavili kombi in našli ukradena motorna vozila

Ptujski policisti so minuli petek na avtocesti v bližini Maribora ustavili kombinirano vozilo, v katerem so našli štiri razstavljena motorna kolesa. Na koncu se je izkazalo, da so bila vsa vozila ukradena v Italiji.

Policisti Policijske postaje Ptuj so minuli petek nekaj minut pred polnočjo na avtocesti zunaj naselja Maribor ustavili kombinirano vozilo bolgarskih registrskih oznak, v katerem so se prevažali trije državljani Ukrajine. Ptujski policisti so minuli petek na avtocesti v bližini Maribora ustavili kombinirano vozilo. FOTO: PU Maribor Policisti so med pregledom tovornega dela kombiniranega vozila našli štiri razstavljena motorna kolesa. Po preverjanjih, ki so sledila, se je izkazalo, da so bila vsa štiri vozila ukradena v Italiji. Fotografija najdenih motornih koles FOTO: PU Maribor Najdena motorna kolesa so policisti zasegli in jih bodo vrnili lastnikom, zoper dve osebi pa bodo na mariborsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja prikrivanja. Najdena motorna kolesa so policisti zasegli in jih bodo vrnili lastnikom. FOTO: PU Maribor