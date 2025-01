PU Nova Gorica: Sistem ni zatajil

Uslužbenec naj bi večkrat maltretiral zaposlene, predvsem mlajše kolege in se tudi neprimerno vedel do civilistov pri opravljanju dolžnosti. Leta 2021 je bil že obsojen, ker je poskušal preprečiti, da bi eden od njegovih sorodnikov dobil kazen zaradi prometnega prekrška. Takrat je tudi dobil opomin pred odpovedjo. Kasneje pa naj bi se kolegom maščeval s še večjim maltretiranjem in jim celo grozil. Premesili so ga na drugo policijo, kjer pravijo, da delo opravlja dobro, da z njim ni težav. Težava je, da premestitev traja leto, potem se mora s tem strinjati in zaposleni se bojijo, da bi se vrnil. Maltretiranje pa, da bi se nadaljevalo.

"Navedbe, da je sistem zatajil, ne držijo, saj ima Policija vzpostavljen sistem, v katerem vsestransko preverjamo odklonska ravnanja in tveganja. In seveda izvedemo tudi ustrezne ukrepe," je povedala Helena Tomaževič Talić s PU Nova Gorica. "Ocenjuje se ogroženost. Da nekdo nekaj reče, ni dovolj za suspenz. Ampak se ocenjuje vse okoliščine. To je nedopustno, ampak moramo vseeno potegniti ukrepe, ki so sorazmerni."

Disciplinska komisija naj bi potrdila, da je šlo za trpinčenje, hkrati pa, da grožnje niso tako resne, da bi se bali za svoje varnost in da je to razlog, da ga niso suspendirali.