Puberteta se začenja vse bolj zgodaj

Puberteta je zaradi turbulentnih sprememb že tako stresna in pri deklicah se začenja vse bolj zgodaj - nekaterim se prsi razvijajo že pri šestih, sedmih letih, število tistih z zgodnjo prvo menstruacijo pa se je v ZDA skoraj podvojilo, ugotavlja nova študija v ameriški medicinski reviji JAMA. Vzroki za to so lahko debelost, preveč procesirane hrane in v okolju vseprisotne kemikalije. Vodi pa lahko v težave z višino, duševnim zdravjem, odnosi, naštevajo. Podoben trend opažajo tudi slovenski strokovnjaki.