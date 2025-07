Kastracije pujskov: Anestezija bo obvezna, država bo strošek sofinancirala

Kot smo poročali, je društvo AETP objavilo nove posnetke praks, ki naj bi nastali v slovenski živinoreji. Na eni od prašičjih farm so aktivisti za zaščito živali po njihovih besedah na skrivaj posneli mlade pujske, ki se zvijajo, medtem ko naj bi jim rejci brez protibolečinskih sredstev na silo odtrgali moda. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ni prejela posnetka pred njegovo objavo v medijih, prav tako ne kakršnekoli prijave, so pojasnili za 24ur. com.

Dokazano, da pujski doživljajo akutno bolečino in stres

V zvezi s kastracijami pujskov do sedmega dneva starosti, kar je prikazano tudi v posnetku, pa pojasnjujejo, da trenutna zakonodaje (nacionalna in EU) dovoljuje kastracijo pujskov brez anastezije in/ali analgezije. A znanstvene raziskave nedvoumno potrjujejo, da tudi novorojeni pujski doživljajo izrazito akutno bolečino in stres med kirurško kastracijo, ne glede na njihovo starost, poudarjajo. Takšen poseg predstavlja invazivno kirurško prakso, ki ima pomemben vpliv na dobrobit živali. Uporaba anestezije in pooperativne analgezije znatno zmanjša bolečino in prispeva k višjim standardom etičnega ravnanja v živinoreji, nenazadnje pa ugodno vpliva tudi na zdravje in s tem prirast pujskov po posegu. V zvezi s tem so se obrnili tudi na Nacionalni center za dobrobit živali, ki je podal mnenje, da je kot optimalna možnost za zmanjševanje bolečine uporaba anestezije s hkratno analgezijo.