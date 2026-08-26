Puklavec Family Wines je Vinar leta 2026: zgodovinskih 100 točk, dva šampiona in leto največjih uspehov!

Zgodovinski mejnik je doseglo vino Laški rizling pozna trgatev 1993, ki je kot prvo vino v zgodovini ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona prejelo popolnih 100 točk in veliko zlato medaljo. Izjemno kakovost je potrdilo tudi na največjem svetovnem vinskem ocenjevanju Decanter World Wine Awards 2026, na katerem je osvojilo platinasto medaljo.

Leto 2026 je tako postalo eno najuspešnejših v zgodovini kleti. Na Decanter World Wine Awards 2026 je Puklavec Family Wines postala najuspešnejša slovenska vinska klet, kar skupaj z nazivom Vinar leta 2026 potrjuje izjemno kakovost vin iz Jeruzalemsko-Ormoških goric.

Tatjana Puklavec, lastnica Puklavec Family Wines: "To priznanje je odraz predanosti celotne naše ekipe, ki vsak dan stremi k ustvarjanju vin najvišje kakovosti v Sloveniji."

Gorazd Bedenčič, direktor Puklavec Family Wines dodaja: "Za nazivom Vinar leta stojijo ljudje – od vinogradnikov in kletarjev do enologov in vseh ostalih sodelavcev, ki s svojim znanjem in delom dokazujejo, da lahko vina iz Prlekije dosegajo vrhunske rezultate. Je pa hkrati to pomemben zagon za prihodnost, saj želimo še naprej rasti, se razvijati in dosegati nove cilje."

"Dva šampiona, prejete medalje in naziv Vinar leta so strokovna potrditev, da smo na pravi poti. Takšni rezultati so tudi motivacija, da ostanemo radovedni, iščemo nove možnosti za napredek in z vsakim letnikom naredimo korak naprej," zaključuje Luka Radiček, glavni enolog Puklavec Family Wines.