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Puklavec Family Wines je Vinar leta 2026: zgodovinskih 100 točk, dva šampiona in leto največjih uspehov!

Ljubljana, 26. 08. 2026 14.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Iz leve proti desni: Matija Kociper (glavni enolog kleti leta 1993), Gorazd Bedenčič (direktor Puklavec Family Wines), Luka Radiček (glavni enolog Puklavec Family Wines)

Vinska klet Puklavec Family Wines je na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA osvojila prestižni naziv Vinar leta 2026, ob tem pa dosegla enega največjih uspehov v svoji zgodovini. Na 52. državnem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona 2026 je osvojila prvih 100 točk v zgodovini ocenjevanja, dva šampiona, tri velike zlate medalje ter skupaj kar 45 medalj.

Iz leve proti desni: Matija Kociper (glavni enolog kleti leta 1993), Gorazd Bedenčič (direktor Puklavec Family Wines), Luka Radiček (glavni enolog Puklavec Family Wines)
Iz leve proti desni: Matija Kociper (glavni enolog kleti leta 1993), Gorazd Bedenčič (direktor Puklavec Family Wines), Luka Radiček (glavni enolog Puklavec Family Wines)
FOTO: Arhiv ponudnika

Zgodovinski mejnik je doseglo vino Laški rizling pozna trgatev 1993, ki je kot prvo vino v zgodovini ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona prejelo popolnih 100 točk in veliko zlato medaljo. Izjemno kakovost je potrdilo tudi na največjem svetovnem vinskem ocenjevanju Decanter World Wine Awards 2026, na katerem je osvojilo platinasto medaljo.

Puklavec Family Wines

Leto 2026 je tako postalo eno najuspešnejših v zgodovini kleti. Na Decanter World Wine Awards 2026 je Puklavec Family Wines postala najuspešnejša slovenska vinska klet, kar skupaj z nazivom Vinar leta 2026 potrjuje izjemno kakovost vin iz Jeruzalemsko-Ormoških goric.

Tatjana Puklavec, lastnica Puklavec Family Wines: "To priznanje je odraz predanosti celotne naše ekipe, ki vsak dan stremi k ustvarjanju vin najvišje kakovosti v Sloveniji."

Gorazd Bedenčič, direktor Puklavec Family Wines dodaja: "Za nazivom Vinar leta stojijo ljudje – od vinogradnikov in kletarjev do enologov in vseh ostalih sodelavcev, ki s svojim znanjem in delom dokazujejo, da lahko vina iz Prlekije dosegajo vrhunske rezultate. Je pa hkrati to pomemben zagon za prihodnost, saj želimo še naprej rasti, se razvijati in dosegati nove cilje."

"Dva šampiona, prejete medalje in naziv Vinar leta so strokovna potrditev, da smo na pravi poti. Takšni rezultati so tudi motivacija, da ostanemo radovedni, iščemo nove možnosti za napredek in z vsakim letnikom naredimo korak naprej," zaključuje Luka Radiček, glavni enolog Puklavec Family Wines.

Puklavec Family Wines

Najpomembnejši dosežki Vino Slovenija Gornja Radgona 2026

2 ŠAMPIONA

- Estate Selection Rumeni muškat 2025

- Jeruzalem Ormož Sec

3 VELIKE ZLATE MEDALJE

- Laški rizling pozna trgatev 1993 – 100 točk

- Chardonnay pozna trgatev 2003

- Sauvignon 1983

ter še 15 ZLATIH MEDALJ in 25 SREBRNIH MEDALJ.

Puklavec Family Wines

Dosežki Decanter World Wine Awards 2026

V zbirko medalj z letošnjega ocenjevanja Decanter so poleg platinaste medalje za Laški rizling pozna trgatev 1993 dodali še zlato medaljo za Seven Numbers Brut 2019, dve srebrni medalji za Seven Numbers Furmint 2024 in Seven Numbers Šipon penino 2022 ter dve bronasti medalji.

 

Naročnik oglasne vsebine je Puklavec Family Wines.

Puklavec Family Wines Vinar leta 2026 nagrade

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