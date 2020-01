Puklavec Family Wines predstavlja novo blagovno znamko Instinct, ki združuje rdeča vina iz njihove makedonske kleti

Puklavec Family Wines je ena vodilnih slovenskih vinskih kleti in večkratni dobitnik naziva Vinar leta. Vinska zgodba družine se je začela leta 1934, ko je Martin Puklavec zastavil vizijo: skupaj ustvarjati najboljša vina. Od leta 2009 za klet ponovno skrbi družina Puklavec, ki še vedno ohranja temeljne vrednote: strast, trdo delo in predanost najvišji kakovosti. Tradicijo prepletajo z najsodobnejšo tehnologijo, s katero postavljajo nove trende na področju vinarstva in vinogradništva. Vina iz kleti Puklavec Family Wines so elegantna in ustvarjena z brezkompromisno predanostjo do detajlov. So harmonična in ekspresivna kot sama pokrajina, ki daje dom njihovim vinogradom.

Puklavec Family Wines je prejemnik mednarodne medalje Decanter Platinum za Šipon iz linije Seven Numbers ter hkrati prejemnik priznanja za enega najboljših vin na svetu po izboru revije The Drinks Business za Sivi pinot linije Seven Numbers.

Leta 2019 so z eno od večjih investicij slovenskih podjetij v tujini odprli prenovljeno butične klet Negotino v Severni Makedoniji ter s tem v svojo bogato ponudbo dodali tudi vrhunska rdeča vina. S prevzemom makedonske kleti Puklavec Family Wines utrjuje svoje mesto med večjimi vinskimi kletmi v tem delu Evrope.