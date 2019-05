Nova vinska klet, milijonska investicija in rdeča makedonska vina

Z željo po dopolnitvi svoje ponudbe belih vin z rdečimi je vinska klet že leta 2011 začela s prvimi aktivnostmi v Severni Makedoniji – te so svoj vrhunec dosegle na slavnostnem odprtju nove vinske kleti, ki so se ga, poleg družine Puklavec na čelu z Vladimirjem Puklavcem , udeležili tudi slovenska kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in njen makedonski kolega Ljupcho Nikolovski , ter slovenski veleposlanik Milan Jazbec . Pa številni vinarji, poslovni partneji, ki so v Tikveško vinogorje prispeli iz Sloveniji, Hrvaške, Nizozemske in Poljske, in pozno v noč ob zvokih pesmi Petra Graša in kozarcu vina proslavljali odprtje butične kleti.

Uro in pol vožnje iz makedonskega Skopja proti južni Grčiji, skozi čudovito pokrajino in mimo nasadov vinskih trt, se nahaja majhno mesto Negotino. In prav tu je ena največjih slovenskih vinogradniških družin Puklavec Family Wines slovesno odprla novo butično vinsko klet.

Ministra sta poudarila dolgo tradicijo sodelovanja med Slovenijo in Severno Makedonijo, tudi na področju vinogradništva: "Odnosi med Slovenijo in Severno Makedonijo so dobri na vseh področjih, še prav posebej na področju vinogradništva, saj obe državi povezuje dolga tradicija. Že iz zgodovine velja, da smo v Slovenijo uvažali grozdje in tudi vina, še posebej rdečih sort," pravi ministrica in dodaja, da si tovrstnih investicij slovenskih podjetij želi še več,"predvsem pa želim našim podjetjem, da na teh trgih dosegajo številne uspehe v prihodnje. Klet Puklavec Family Wines je to že dokazala v preteklosti in glede na njihovo dolgo tradicijo ne dvomim, da bodo to dosegali tudi v prihodnje."

Makedonija predstavlja tradicijo rdečih vin

Celotna obnova vinske kleti je stala okoli 1,6 milijona evrov in tako predstavlja eno največjih slovenskih investicij v tujini v letošnjem letu. "To je investicija, ki nam pomaga, da lahko pokrijemo naš program vin tudi z odličnim rdečim vinom. In zato smo prišli v Makedonijo. Ta za nas predstavlja tradicijo rdečih vin, pomeni ljudi, ki so sposobni in radi delajo za vina, zemljo in klimo,"je na odprtju povedal Vladimir Puklavec, ki nadaljuje tradicijo svojega očeta, Martina Puklavca, ki je že leta 1934 začel vinsko zgodbo, ki se odvija še danes: "Gre za mešanico občutkov, predvsem do mojega očeta, ki si je vedno želel, da bi pridelovali bolj kakovostna vina in manjše količine – v socializmu so bile količine bolj pomembne kot kakovost. Tako da izpolnjujemo njegovo vizijo, njegove želje," je povedal ob odprtju.

In dodal, da začenjajo "z novim delom zgodbe, ki smo jo skupaj začeli pisati leta 2011". Investicij v Severni Makedoniji pa s tem še ne zaključujejo, je še zatrdil. Družina Puklavec je vodenje kleti sicer prevzela leta 2009. "Moj pogoj takrat je bil, da ne bom zadnji, ki se ukvarja z vinom, ker potem ni tradicije."