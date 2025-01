Punčka, ki so jo iskali vsi

OGLAS

Konec marca je v bližini manjšega mesta Bor na vzhodu Srbije izginila dveletna Danka Ilić. Izginila je z dvorišča družinske hiše primestnem naselju Banjsko Polje, nemudoma so sprožili večdnevno obsežno iskalno akcijo. Fotografija punčke z dudo, oblečene v vijoličaste hlače in olivno zeleno jakno, se je razširila kot požar, a malčice niso našli. Po njenem izginotju je bil v Srbiji prvič aktiviran sistem "Pronađi me" (tako imenovan "amber alert"), namenjen nujnemu obveščanju javnosti v primeru izginotja mladoletne osebe. Deklico so iskali policisti, gasilci, reševalci, pripadniki gorske reševalne službe in več sto občanov.

Danka Ilić FOTO: MUP Srbije icon-expand

Čez nekaj dni je bila javnost že prepričana, da so jo odkrili na Dunaju, a nato je srbski predsednik Aleksandar Vučić sporočil, da je srbska policija prijela dve osebi, ki naj bi pogrešano Danko Ilić ubili. Osumljenca naj bi v deklico trčila z vozilom, nato pa naj bi jo odvrgla na deponijo, vendar naj bi se eden njiju pozneje vrnil in njeno truplo premaknil na drugo lokacijo.

Žalostno usodo Danke ste 4. aprila skupaj z nami spremljali ves dan in ta novica je postala najbolj brana med vsemi, ki smo jih spisali v letošnjem letu. Dankinega trupla sicer kljub podrobnemu preiskovanju območja niso našli vse do danes, prav tako še nihče ni odgovarjal za njeno smrt, zato so krila dobile številne teorije zarote. Dankina usoda vas je množično zanimala (16. mesto) že takoj po izginotju, ko so v BiH so zaradi suma, da so povezani z izginotjem deklice, privedli tri osebe. Za informacije o Danki so na družbenih omrežjih zahtevali 25.000 evrov.

Na drugo mesto najbolj branih novic se je zavihtela novica z našim novinarskim kolegom v glavni vlogi. Komentator javne RTV Andrej Stare si je januarja na račun komentiranja tekme svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Kulmu prislužil precej kritik o domnevni nestrokovnosti opravljenega dela. Po družbenih medijih se je vsul val komentarjev, da naj bi Stare delo opravljal celo pod vplivom alkohola, saj so gledalci zaznali zapletanje govora in nenavadne besedne vložke. Zgodba je dobila epilog marca v legendarni Planici, ker je Andrej Stare s komentiranjem sobotnih ekipnih poletov sklenil svojo 45-letno komentatorsko kariero.

Sledila je žalostna vest o smrti slovenske glasbenice. Nekdanja dekliška najstniška skupina Foxy Teens je na družbenem omrežju sporočila, da je umrla Maja Mauko. Maja je bila prvotna članica zasedbe, ob njej pa so na odru stale še Tanja Žagar, Mirna Reynolds in Gaynor Johnson. Skupino so štiri dekleta ustanovila leta 1996 na poti v zabaviščni park, njihova zgodba pa je trajala skoraj desetletje. Širši javnosti so postale znane s priredbo skladbe Spice Girls Wanna Be, kmalu pa je sledil njihov prvenec Ujemi ritem, nato pa še Naj pada zdaj dež, Moja simpatija in druge.

S prepričljivo zmago na ameriških volitvah se je Donald Trump zavihtel nazaj na predsedniški stolček in na 4. mesto naših najbolj branih novic. Dogajanje v ZDA in odzive po svetu smo v živo spremljali vso volilno noč in ves naslednji dan, skupaj z nami pa torej tudi številni naši bralci.

Trump se je na seznam naših najbolj branih novic (12. mesto) sicer uvrstil že julija, ko so njegov predvolilni shod v Pensilvaniji prekinili streli. Medtem ko je nagovarjal zbrano množico, so se zaslišali poki. Napadalec ga je zadel v desno uho, iz katerega je krvavel.

Streljanje na Trumpovem shodu FOTO: AP icon-expand

Varnostniki in tajni agenti so ga okrvavljenega pospremili s prizorišča, še pred tem je dvignil desno pest in z njo pomahal množici. Strelca so policisti ubili, v napadu pa je umrl še 50-letnik, ki se je udeležil shoda.

Prvo peterico zaokrožuje mafijska likvidacija v Ljubljani. V avtomobilu na Brdu so našli ustreljenega moškega, šlo je za starega starega znanca Policije, tudi obsojenega zaradi trgovanja z drogo. Policija je takoj posumila, da je šlo za spor oziroma maščevanje med posameznimi pripadniki organiziranih kriminalnih združb, preiskavo je prevzel Nacionalni preiskovalni urad. Čez šest dni so prijeli tri osumljence, košček sestavljanke je bila tudi najdena sledilna naprava na vozilu umorjenega.

Če je bilo leta 2023, v letu največje naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, kar 14 izmed dvajseterice najbolj branih novic posvečenih vremenu, ki so krojile tudi sam vrh lestvice, jih je bilo lani le šest (6., 13. 14., 17., 19. in 20. mesto).

Deseterico sicer zaokrožuje še en udarec matere narave. Julija je znova zagorelo na Krasu, ki bil pred tremi leti prizorišče največjega požara doslej, vendar so se napori gasilcev tokrat obrestovali do te mere, da se ognjeni zublji niso razširili do neslutenih razsežnosti. Domača politika se je zasidrala na 8. in 9. mesto. Junija smo državljani na voliščih izbirali devet evropskih poslancev, ki nas bodo zastopali v Bruslju. To so (p)ostali Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims, Zala Tomašič, Irena Joveva, Marjan Šarec, Vladimir Prebilič, Matej Tonin in Matjaž Nemec. Hkrati smo odločali tudi na posvetovalnih referendumih: o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje. Volivci so se pri vseh štirih referendumskih vprašanjih večinsko izrekli ZA.

Novi evropski poslanci FOTO: 24ur.com icon-expand

Marčevska drama na Bavarskem dvoru v Ljubljani se je uvrstila na 7. mesto. Policijski specialci so po slabi uri onesposobili mlajšega moškega, ki je imel v rokah dva daljša noža. V podoben dogodek je bil vpleten že pred nekaj leti, po podatkih Policije pa je šlo za posameznika, ki potrebuje zdravniško pomoč.

Januarja je anesteziolog Bojan Kontestabile, sicer lastnik luksuzne vile, postal tarča številnih kritik, ko je dejal, da zasluži manj od čistilk. Ko je nato dejal, da izjavo o urnih postavkah obžaluje in se je prizadetim tudi opravičil, je pristal na 11. mestu naše lestvice najbolj branih novic.

Znano ime iz rubrike Črna kronika je znova vzbudilo veliko zanimanje (15. mesto). Kristjan Kamenik, javnosti poznan iz primera Tekačevo, v katerem pa je bil lani oproščen, je bil tokrat v središču obsežne kriminalistične preiskave, ki je bila usmerjena proti organizirani mednarodni kriminalni združbi, ki se ukvarja s preprodajo drog.

Na začetku poletja so bile vse oči uprte v Nemčijo, kamor je na Euro 2024 odromalo tudi na tisoče slovenskih navijačev. Slovenska nogometna reprezentanca je znova pisala zgodovino, saj je prvič igrala v izločilnih bojih velikega nogometnega tekmovanja.

Solze Cristiana Ronalda na tekmi s Slovenijo. FOTO: Profimedia icon-expand

V osmini finala smo skupaj trepetali in spremljali neverjetne podaljške ter na žalost predvidljive enajstmetrovke, ki so jih z izidom 3:0 dobili nekdanji evropski prvaki Portugalci s Cristianom Ronaldom na čelu. Temu je slovenski vratar Jan Oblak v podaljških sicer ubranil enajstmetrovko in superzvezdnika tako spravil v jok.

Dvajseterico najbolj branih novic letošnjega leta pa zaokrožuje domnevna zdravniška napaka. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so operirali pacienta, ki naj bi imel raka na želodcu, in mu želodec tudi odstranili. Vendar naj bi zunanji izvajalec, ki opravlja diagnostiko, zamenjal tkivna vzorca dveh pacientov in tako so operirali pacienta, ki raka sploh ni imel.