Društvo po objavi tvita o Hitlerju ohranja status v javnem interesu

Ministrstvo za kulturo ne bo odvzelo statusa v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, potem ko je njegov predsednik Urban Purgar pred mesecem dni objavil tvit "Hitler je heroj". Na to so se ostro odzvali v poslanskih skupinah SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP. "Zahtevamo sklic nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter Odbora za kulturo s točko dnevnega reda: Neonacizem ni v javnem interesu," so zapisali.

icon-expand Minister za kulturo Vasko Simoniti FOTO: Bobo

Že sredi junija je poslanec iz vrst SD Marko Koprivc na ministra za kulturo Vaska Simonitija naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s podelitvijo statusa društva, ki deluje v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, katerega zastopnik je Urban Purgar. "Za slednjega je znano, da je pripadnik t. i. Rumenih jopičev, česar sam na družbenih omrežjih niti ne skriva," pojasnjujejo poslanci SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP. Rumeni jopiči se vztrajno otepajo oznake "neonacisti". Pa vendar Purgar ne skriva naklonjenosti Adolfu Hitlerju. "Hitler je heroj," je v začetku avgusta zapisal na družbenem omrežju in s to izjavo v javnosti dvignil nemalo prahu.

A kot se je izkazalo, ministrstvo za kulturo kljub navedenemu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot ne bo odvzelo statusa v javnem interesu. "Minister Simoniti je na navedeno odgovoril na žal pričakovani način. In sicer, da na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah sme nevladna organizacija zaprositi za pridobitev statusa pri pristojnem ministrstvu v skladu z dejavnostjo, ki jo izvaja. Ministrstvo v upravnem postopku ugotavlja dejstva, ki so potrebna pred izdajo odločbe. Če ugotovi, da nevladna organizacija izpolnjuje vse zakonsko predpisane zahteve, ministrstvo izda odločbo o pridobitvi statusa," so v svojem odzivu kritični poslanci večine opozicijskih strank ter štirje nepovezani poslanci. Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot je vlogo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu vložilo konec marca letos. Po uradni dolžnosti je javna uslužbenka pridobila s strani Upravne enote temeljni akt društva. Njegovi zastopniki so bili nadalje pozvani k dopolnitvi vloge s poročilom o delu društva, iz katerega so razvidni programi, projekti in druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih nevladna organizacija izvaja v javnem interesu na področju kulture v zadnjih dveh letih. Priložiti so morali dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih svojega delovanja v zadnjih dveh letih (npr. recenzije oziroma objave v strokovni literaturi, kopije pomembnejših odzivov medijev glede delovanja društva, nagrade, priznanja, programske liste, vabila na kulturne dogodke itd.). Prav tako so morali izkazati poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz poročila o delu, s sprejetim programom prihodnjega delovanja za najmanj dve leti na področju kulture, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu. Strokovna komisija za področje književnosti je nato vlogo pregledala in podala pozitivno mnenje z obrazložitvijo. Mnenju strokovne komisije je sledilo tudi ministrstvo. "Društvo deluje javno in na podlagi javno pridobljenih dokumentov (potrdilo Ministrstva za pravosodje, da društvu ni bila izrečena kazenska sankcija ter potrdila Ministrstva za finance, da društvo ni vpisano v prekrškovno evidenco prekrškovnega organa kot storilec prekrškov) je bila izdana odločba. Zato navedbam poslanca ni mogoče odgovarjati," odgovarja Simonitijevo ministrstvo.

Nesprejemljivo je, da ima Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki razpihuje sovraštvo, žali ljudi in celo grozi z likvidacijami, status kulturne organizacije v javnem interesu. —poslanci poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP

Ministrstvo za kulturo je v odgovoru poudarilo še, da so vlogo društva in njegovo delovanje pregledali. Iz poročila o delovanju oziroma povezovanju društva z drugimi društvi, razen z Društvom rokodelcev Vezenine, v upravnem postopku ni bilo ugotovljeno drugo. Zato obstajajo zgolj ugibanja, s kom se Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot povezuje in s kakšnim namenom, menijo na ministrstvu. "Prav iz navedenega dejstva se podpisniki zahteve za sklic nujne seje upravičeno vprašujemo, zakaj bi društvo, ki je pridobil status delovanja v javnem interesu skrival s katerimi društvi se povezuje in sodeluje," pa so zapisali pobudniki nujne seje. "Kljub jasni zahtevi poslanca Marka Koprivca, da naj Ministrstvo za kulturo razkrije vlogo in vsebinsko obrazložitev odločitve o podelitvi statusa društva v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednost, teh informacij (iz žal očitnih razlogov) minister v svojem odgovoru ni želel razkriti," so še dodali. Zdi se jim povsem nesprejemljivo, "da ima Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki razpihuje sovraštvo, žali ljudi in celo grozi z likvidacijami, status kulturne organizacije v javnem interesu". Po njihovih besedah tovrstna društva niso in ne morejo biti v javnem interesu in v demokratični državi v nobenem primeru ne bi smela dobiti statusa, ki jim omogoča financiranje iz javnih sredstev.