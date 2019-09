Purič o odstopu: Med menoj in Bratuškovo ni sporov

Iztok Purič je ob robu današnje seje DZ spomnil, da si je ob nastopu mandata zastavil nekaj temeljnih nalog, med katerimi je bila prioriteta ureditev informacijskega sistema službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je bila pogoj za bolj gladko črpanje evropskih sredstev. "To je bilo obdobje stresa in težkih naporov, zlasti sodelavk in sodelavcev," je opisal Purič.

Po njegovih besedah po tej "etapni zmagi" človek potrebuje čas za premislek in tako je dozorela njegova odločitev o odstopu. Odstopno izjavo je že predal premierjuMarjanu Šarcu.

Medtem so se v javnosti pojavila različna ugibanja o razlogih za Puričev odstop. Eno je, da naj bi s položaja odšel zaradi nesoglasij v stranki, zlasti z Bratuškovo. Purič je bil do takih ugibanj v današnji izjavi kritičen, saj, kot je pojasnil, med njim in predsednico stranke ni nobenega spora, osebnih razlogov, zaradi katerih odstopa, pa da ne bo pojasnjeval v podrobnosti.

Na vprašanje, ali je ves čas vedel, da bo s položaja odstopil ob določenem času in mandata ne bo speljal do konca, je Purič odvrnil, da ne. "Stvar sem vzel zelo resno,"je zatrdil.

Po njegovi oceni so razmere v omenjeni vladni službi trenutno dobre, po njegovih besedah je z zaposlenimi imel dobre odnose. Prepričan je, da bo delo v resorju teklo normalno naprej. Ob tem sicer še ni znano, kdo bo Puričev naslednik.