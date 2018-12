Purič prevzel kohezijo in obljubil pospešeno črpanje evropskih sredstev

Dan po imenovanju v DZ je novi minister, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Iztok Purič od predhodnika Marka Bandellija za zaprtimi vrati tudi uradno prevzel posle. Napovedal je, da bo posebno pozornost namenil motivaciji zaposlenih, saj brez tega ne more biti napredka in uspehov.

Purič se je Bandelliju in ekipi zahvalil za lep sprejem, sodelavce vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa pohvalil, da so v zadnjih tednih opravili veliko delo na področju izvajanja evropske kohezijske politike.

"Vesel sem, da ste s kolegi na ministrstvu za finance pospešili potrjevanje že plačanih izdatkov evropske kohezijske politike do Evropske komisije in da Slovenija sredstev ne bo izgubila," so na vladni službi Puriča povzeli v sporočilu za javnost.

Novi minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, je še dejal, da časa za veliko oddiha ne bo, saj službo v prihodnjih mesecih čaka intenzivno izvajanje aktivnosti, ki so začrtane tudi v akcijskem načrtu za pospešitev postopkov na področju koriščenja evropskih sredstev.

Purič meni, da je ekipa na vladni službi kompetentna, izkušena in strokovna, zato vse svoje želje in pričakovanja polaga v sodelovanje in krepitev zaupanja.