Puriču se v DZ obeta zadostna podpora za kohezijskega ministra.

Da je Purič primeren kandidat za ministra, so se strinjali v vseh koalicijskih strankah. "SAB je izbrala najboljšega možnega kandidata, ki je bil ta izziv pripravljen sprejeti,"je dejal Darij Krajčič (LMŠ). Spomnil je na predstavitev pred člani odborov DZ za zadeve EU in gospodarstvo, kjer je Purič povzel ključne ukrepe, ki po oceni poslancev LMŠ pomenijo pot v pravo smer k izboljšanju učinkovitosti tekoče kohezijske politike in dajejo dobro podlago tudi za novo finančno perspektivo.

Suzana Lep Šimenko (SDS) je Puriču očitala, da ni strokovnjak s področja evropskih sredstev. "O tem na predstavitvi pred odboroma ni prepričal," je dejala in opozorila, da je bila njegova predstavitev skopa, odgovori pa izredno splošni. Res se zaveda težav z informacijskim sistemov službe vlade za razvoj, a to je naloga, ki bi morala biti po njenem mnenju že opravljena.

Maša Kociper (SAB) se je strinjala, da Purič ni strokovnjak za kohezijo in razvoj, prav tako ne za črpanje evropskih sredstev. "Je pa velik strokovnjak za menedžment kadrov in doktor znanosti s področja organizacijskih ved. In ravno to se nam zdi pomembno," je pojasnila izbiro SAB.

V poslanskih skupinah NSi in SNS svojega stališča o kandidatu za ministra niso predstavili, v Levici pa se bodo pri glasovanju vzdržali. Kot je dejala Nataša Sukič, je na zaslišanju pred pristojnima odboroma DZ pokazal nekaj razumevanja za razvojne probleme Slovenije, zaradi česar mu ne bodo nasprotovali, "vendar pa ni podal jasne vizije in predlogov za njihovo reševanje, zato ga tudi podpreti ne moremo".