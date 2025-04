Puščavski prah nad Slovenijo, zvišana raven delcev PM10

Sicer bo popoldne v severozahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod deloma sončno, lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal južni do jugovzhodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 17 do 21, na vzhodu do 24 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho, sredi dneva pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine in nevihte.

Ob morju bo pihal okrepljen jugo, drugod veter južnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na severozahodu okoli 18 stopinj Celzija.

"V noči na četrtek in v četrtek zjutraj bodo sunki južnega vetra v Slovenski Istri lahko presegali hitrost 70 km/h," še poudarjajo na Arsu.