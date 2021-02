Zaradi epidemije je marsikaj drugače, tudi pustni čas. A to še ne pomeni, da pusta ni, pravijo v pustnih središčih Slovenije, na Ptuju in v Cerknici. Res je, da ne bo povork in drugih prireditev na trgih in ulicah, bo pa zato pustno dogajanje na spletu, kjer oboji pripravljajo marsikaj zanimivega.

icon-expand