Pustite se zapeljati na pustolovščino brez primere

Adam Driver je izjavil, da je bila vloga pilota Millsa zanj prava adrenalinska vožnja, in tudi Ariana Greenblatt pravi, da je v svojih akcijskih prizorih neverjetno uživala. Prav po tem je tudi videti, kako dobro sta se igralca ujela, in producent Sam Raimi je opisal Millsov očetovski odnos s Koi kot jedro tega akcijskega znanstvenofantastičnega trilerja.

Film se pod Beckovim in Woodsovim izkušenim vodstvom opira na priznanega in priljubljenega Adama Driverja – ki je bil že nominiran za dva oskarja, dva zlata globusa in štiri emmyje, najbolj pa je znan po filmih Zakonska zgodba ( Marriage Story ), Črni KKKlanovec ( BlacKkKlansman ), Hiša Gucci ( House of Gucci ) in kot Kylo Ren v slavni franšizi Vojna zvezd – in na mlado Ariano Greenblatt ( Borderlands , Barbie ), ki se je v zahtevni vlogi kljub svojim letom izvrstno odrezala. Producentsko ekipo vodi Sam Raimi ( Zlobni mrtveci – The Evil Dead , trilogija Spider-Man s Tobeyjem Maguirom), direktor fotografije je izurjeni Salvatore Totino ( Bird Box , Spider-Man: Vrnitev domov , Da Vincijeva šifra , oglasi za Jack Daniels in Nike ter video spoti za Springsteena in Radiohead), pri glasbi pa je sodeloval Chris Bacon ( Možje v črnem: Globalna grožnja ter seriji Bates Motel in Wednesday ).

Zadnji napovednik filma je poln napetosti, akcije in vznemirljivega bežanja pred skrivnostnimi živalmi, dokler pilot Mills (Adam Driver) ne odkrije, da je v resnici obtičal na Zemlji ... pred 65 milijoni let. Z eno samo priložnostjo za pobeg morata Mills in prestrašena, a pogumna Ko (Ariana Greenblatt), edina preživela članica posadke, v epski bitki za preživetje najti pot domov po neznanem svetu, prepredenem s še nikoli videnimi dinozavri.

V kinodvorane zdaj prihaja njun prvi znanstvenofantastični film, 65 , v katerem enkratni Adam Driver igra pilota vesoljske ladje, ki po trku z asteroidom strmoglavi na neznan planet. Beck in Woods sta povedala, da sta se tudi pri tem filmu držala svojih adutov: Poudarek dajeva vsemu , kar naredi filmsko delo resnično dobro – to pa so dovršeni vizualni učinki , zvok , glasba in igra. Močno naju navdihujejo nemi filmi in osnovna načela kinematografije. Z uporabo minimalističnih orodij sva želela povedati zgodbo na najbolj epski možen način.

Scenarista in režiserja Scott Beck in Bryan Woods sta nas že navdušila s postapokaliptično grozljivko Tiho mesto , ki je osvojila tako gledalce kot kritike po vsem svetu in se ponaša z najboljšo kino premiero v celotnem žanru grozljivk.

Ob vrhunskih avtorjih in priznanem glavnem igralcu so največji adut filma posebni in vizualni učinki, ki realistično prikazujejo prazgodovinsko Zemljo in grozljive plenilske dinozavre, hkrati pa tudi futuristično orožje in razne pripomočke. Za vizualne učinke je poskrbel večkrat nagrajeni Chris Harvey (Superman se vrača, Tron: Zapuščina, Hitri in drzni 6, Potovanje v središče Zemlje, 00:30 – Tajna operacija, Chappie), za posebne učinke pa enkratni Mark Hawker (Spider-Man 2, Hitri in drzni 2, Godzilla, Terminator: Genisys, Pirati s Karibov 2, Fabelmanovi).

Chris Harvey je pri ustvarjanju dinozavrov seveda izhajal iz tega, kar vemo o prazgodovinski dobi; da bi bil glavni adut filma vizualno in vsebinsko še učinkovitejši, pa so njegovi dinozavri v sami zasnovi dobili še dodatno grozljiv pridih.

Znanstvenofantastični triler 65, ki bo v kinu od 16. marca, nam prinaša izjemno sposobna in prekaljena filmska ekipa, ki obljublja napet akcijski spektakel ter osupljive vizualne učinke, ki vas bodo popeljali 65 milijonov let nazaj, v čas, ko so Zemlji vladali nevarne in grozljive zveri.

Naročnik oglasa je Confilm.