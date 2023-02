Pustna sobota: čas domišljije in veselja

Od hiše do hiše, tako kot je to bilo nekoč, ko so otroci zbirali sadje, krofe, sladkarije, nekoliko kasneje pa tudi že denar. V občini Markovci je ta običaj živ še danes, razlika je le v tem, da je mask veliko več, kot jih je bilo nekoč. Letos se jih je v že 30. povorki sprehodilo več kot 2000, od tega okoli 500 korantov. Pust je sicer čas, da domišljiji prepustimo prosto pot, kar dokazuje tudi sedemčlanska družina Kunaver, ki vsako leto sama ustvari izvirne pustne maske. Letos so predstavljali morski svet. Kaj jim pomeni pust, da vsako leto porabijo toliko ur za ustvarjanje?

