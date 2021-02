'Pustne maske za volanom so prepovedane'

A ker je pustni vikend pred vrati, približuje pa se tudi pustni torek, policisti vseeno opozarjajo, da med vožnjo ni dovoljeno uporabljati pustne maske. "V 35. členu Zakona o pravilih cestnega prometa je določeno, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjšale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (pustne maske, slušalke, telefon)," pojasnjujejo.

Pa tudi problematika vožnje pod vplivom alkohola, zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi je med pustnim časom pri udeležencih v cestnem prometu izrazitejša. Alkohol in droga namreč pripomoreta k nepravilnim ravnanjem voznikov, ob tem pa pogosto tudi hitrost vožnje ni prilagojena stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram ter znanju in izkušnjam voznika, še opozarjajo policisti in voznike pozivajo: "Naj bo torej alkohol 0.0!"