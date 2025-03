Vožnja v pustni maski ni dovoljena. Kakšne so lahko globe?

"Vozniki med vožnjo ne smejo uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tako pustne maske, košate lasulje, mobilni telefoni, slušalke itd.," v pustnem času opozarjajo na Policiji. Za voznike motornih vozil je predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke. Za voznike vozil, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, pa 120 evrov.

Prireditve potekajo na odprtih in zaprtih javnih krajih, kjer lahko veljajo tudi spremenjeni prometni režimi. Policija zato svetuje, da upoštevate navodila pristojnih služb na terenu, na prireditvah pa poskrbite za samozaščitna ravnanja in pazite na svoje denarnice, plašče, mobilne telefone ...

Policisti Policijske uprave Maribor bodo ta vikend poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov po metodologiji Promil. Na območju te policijske uprave je vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden od ključnih dejavnikov prometnih nesreč, saj se je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v letu 2024 v primerjavi z letom prej povečal za več kot eno odstotno točko na skoraj deset odstotkov.

Brez pustnih mask v določene objekte

"Lastniki se bodo za posamezne objekte odločili, da vstop v pustnih maskah zaradi reda na območju, varnosti ljudi, osebne varnosti in premoženja ne bo dovoljen," dodajajo na Policiji.

"Upoštevajte pisna opozorila oziroma opozorila varnostnega osebja, v kolikor bo to opravljalo naloge na varovanem območju. Varnostniki lahko uporabijo vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje," še pojasnjujejo na Policiji in dodajajo, da lahko varnostniki od oseb zahtevajo, da maske odstranijo z obraza, ugotovijo istovetnost osebe in opravijo površinski pregled. "Če oseba slednje odkloni, pa preprečijo vstop na varovano območje."

Kje se bo dogajalo?

Ljubljanski zmaj se bržkone nikoli ne pokaže v vsej svoji mogočnosti tako, kot se za pusta. Tako bo tudi letos, ko bo danes po starem mestnem jedru povedel povorko maškar na tradicionalnem Zmajevem karnevalu.

V ospredju karnevala bo poleg zmaja več kot deset skupin iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ki se bodo odele v kostume pravljičnih junakov. Zimo jim bodo pomagali odganjati etnološke skupine, bobnarji in pihalni orkester. Pot bodo začeli ob 11. uri na Novem trgu, nadaljevali čez Čevljarski most mimo Mestne hiše, Tromostovja in Prešernovega trga do Kongresnega trga, poroča STA.

Na Igu pa bo popoldne potekal tradicionalni Podkrimski pustni karneval, na katerem zadnja leta sodeluje okoli tisoč domačih in gostujočih mask.

Pustno rajanje bo tudi na obali. V Izoli bodo pustne maske ob 11. uri prevzele ključ mesta.

V Mozirju se bodo medtem poveselili na pustni povorki, znani pod imenom Pust mozirski. Tradicionalno pustovanje, ki ga spremljajo mnogi lokalni običaji, poteka že od leta 1891, zaradi česar se je Mozirje že leta 1999 zapisalo med evropska karnevalska mesta. Vidno mesto na evropskem zemljevidu dobiva tudi povorka v Šoštanju, ki ga bodo pustne maske obiskale tudi letos.

Pustovali bodo tudi na Koroškem. Ob 14. uri se bo v Kotljah začel 46. tradicionalni pustni karneval s povorko mask in vozov ter večerno zabavo ob glasbi, popoldne pa bo pustni karneval tudi v Mislinji.

Na Radiu Ognjišče pa bo tudi letos med 9.00 in 15.00 uro potekala dobrodelna Pustna Sobotna iskrica. Letos so na radiu v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije za cilj pustnega dobrega dela izbrali Angolo. Zbrana sredstva bodo namenili pomoči pri gradnji vrtca in doma za dekleta, ki v težkih razmerah in z željo po šolanju prihajajo s podeželja.